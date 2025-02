Enzo Olmedo, docente de la Tecnicatura habló en Ahora Cero Radio y expresó que se enteraron del cierre de nuevas cohortes de la carrera a través de la nota radial del este mismo medio. Además, contradijo las afirmaciones de Carlos Cuenca, decano de Uader sobre la falta de interés que despertaba Hotelería en el estudiantado.

“El decano salió a hablar de mentiras, estas afirmaciones son totalmente falsas de que se sabía desde el mes de noviembre que la carrera no se iba a abrir. Nos amenazó diciendo que se había tomado inscripción de manera ilegal, cuando no es así. Nosotros no tomamos inscripciones. Como todos los docentes que venimos trabajando en el sector, siempre comentamos sobre la carrera en las Ferias de las Carreras, y es así que en el primer llamado, los interesados en inscribirse se fueron acercando a la facultad a consultar. Los poníamos en conocimiento de que la plataforma no estaba abierta, y lo que hacíamos era tomarles el nombre, el apellido y un número de teléfono para interiorizarlos al momento de que estuviera disponible la inscripción. Ese es el trabajo que se hizo, no se hizo una inscripción formal, en ese listado son 32 interesados del mes de noviembre, que es el momento en el que normalmente se hace el primer llamado. En febrero con el segundo llamado, siempre crece la matricula, porque los chicos ya terminaron el secundario y tienen más definido que quieren estudiar. También dijo que no se garantizaba el cupo, en los 20 años que lleva la carrera siempre se garantizó. No es que la carrera no tenga interés, sino que también tiene una inserción laboral directa . Casi el 100% de los egresados de la carrera están insertos en el sector turístico hotelero de nuestra ciudad”, expresó Olmedo.

Además, el docente apuntó que tanto él como varios de sus compañeros viven la incertidumbre de si podrán tomar horas cátedra en el segundo y tercer año de la carrera que continuará con su dictado, ya que sus horas de trabajo corresponden sólo al primer año.