Un proyecto de ley del bloque Juntos por Entre Ríos (JxER) propuso que se declare “de interés prioritario y Causa Ambiental Provincial la protección del ecosistema del Río Uruguay y sus poblaciones”. También propone que se cree “en el ámbito de la Legislatura de Entre Ríos la Comisión Bicameral de Seguimiento de la ‘Causa Ambiental Provincial’ la protección del ecosistema del Río Uruguay y sus poblaciones, con el objeto de monitorear las gestiones diplomáticas, recibir a las asambleas ciudadanas y proponer las acciones judiciales que pudieran corresponder en defensa del patrimonio natural entrerriano”.

El proyecto, del diputado Mauro Godein, señaló que “la economía de la microrregión de ‘Tierra de Palmares’, centrada en el turismo, la producción y el bienestar social, se vería directamente comprometida ante emanaciones gaseosas, contaminación acústica o visual, y el riesgo latente de accidentes químicos en una planta de esta envergadura”.

Asimismo indicó que “la trascendencia de estos hechos, motivados por intereses que no se ponen en discusión aquí, sino que han avanzado en un proceso viciado por los incumplimientos de tratados entre dos estados rectores y que se promulgaron para el bienestar histórico, presente y futuro de generaciones de argentinos y uruguayos, hacen imperiosa la profundización de acciones reparadoras y además preventivas”.

Goein señaló que “recientes declaraciones periodísticas de Legisladores del vecino país han evidenciado el interés de avanzar con otros proyectos de producción de pasta celulosa en los márgenes del Río Uruguay, esto hace imprescindible esta norma, por lo que invito a mis pares a acompañarla”.

En los fundamentos se mencionó que se “define a la Provincia como una entidad con dominio originario sobre sus recursos naturales y establece que el agua es un bien público, esencial para la vida y el desarrollo, cuya gestión debe ser sustentable y protegida contra cualquier forma de degradación”. Además se recordó que ·el Artículo 85 de la Carta Magna Provincial impone al Estado el deber de prevenir la contaminación de los ríos y sus lechos, asegurando la calidad del agua y la preservación de la biodiversidad, facultando a la Provincia a celebrar convenios y realizar gestiones internacionales en defensa de su ecosistema”.

Ante aquella primera valla constitucional, el diputado alertó: ”… Encontramos que un proyecto HIF Global en Paysandú, por su proximidad geográfica y escala industrial, representa un riesgo de ‘perjuicio sensible’ para las poblaciones ribereñas de Entre Ríos, afectando no solo el agua superficial del Río Uruguay, sino también las reservas estratégicas del Acuífero Guaraní, sobre el cual Entre Ríos ejerce derechos soberanos de preservación”.

Fuente: APF