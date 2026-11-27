El Servicio Meteorológico Nacional registra para Gualeguaychú Aero una humedad relativa media de enero del 67,5 %, según las normales 1991–2020, publicadas en 2023. Es un promedio exterior, no una medición del interior de las viviendas. Sin embargo, aporta contexto para pensar el verano local más allá del termómetro.

A partir de ese escenario, seguimos a Lucía, que vive en un monoambiente con cocina integrada y una ventana que recibe sol de tarde. El caso es hipotético: sirve para recorrer decisiones posibles durante un verano, sin presentar consumos ni resultados como si fueran mediciones reales.

Antes del verano, revisó el ambiente que quería enfriar

En noviembre, Lucía empezó por identificar qué ocurría en su departamento. El escritorio quedaba cerca de la ventana; la cama, detrás de un mueble alto. Aunque compartían el mismo ambiente, el aire no circulaba igual por todos los sectores.

La cercanía del río formaba parte del entorno, pero no alcanzaba para explicar cualquier sensación de humedad. También debía observar el vapor de la cocina, la ventilación y posibles filtraciones. Un equipo de climatización no reemplaza la revisión de esos problemas.

Su idea era utilizar un split frío calor como única unidad del departamento. Antes de elegirlo, necesitaba conocer la carga térmica: el calor que debía retirar, considerando superficie, altura, orientación, ventanas y uso del espacio.

El equipo viejo y la factura no contaban toda la historia

El verano anterior, Lucía encendía el aire al volver del trabajo y bajaba mucho la temperatura porque encontraba el monoambiente recalentado. Después lo apagaba y volvía a prenderlo según cómo se sentía junto al escritorio.

Su primera sospecha fue que el equipo viejo explicaba toda la factura. Sin embargo, el total incluía otros consumos del hogar y conceptos que no dependían únicamente del aire acondicionado.

Separó el gasto en pesos de la energía utilizada

Antes del reemplazo, guardó las facturas y anotó sus períodos de lectura. La comparación debía hacerse sobre los kilovatios hora, o kWh, y la cantidad de días comprendidos, además del importe final.

También registró cambios de rutina: más tiempo en casa, visitas o mayor uso de otros artefactos. Comparar dos facturas sin ese contexto podía llevarla a adjudicarle al split una diferencia que tenía varias causas.

No había una medición exclusiva del equipo. Por eso, el registro serviría para observar el consumo del hogar, sin convertirlo en una prueba de ahorro del nuevo aparato.

En diciembre, eligió inverter y revisó para qué usaría el wifi

La evaluación de un split frío/calor incluía su posible uso en invierno, pero la prioridad inmediata era resolver la refrigeración del ambiente. La capacidad y la etiqueta de eficiencia debían revisarse antes que las funciones de conectividad.

Lucía pidió que evaluaran la ubicación de ambas unidades y el recorrido del desagüe. También consultó cómo orientar el flujo sin que el aire frío apuntara permanentemente a la cama.

La capacidad se eligió por el ambiente, no por la aplicación

Entre los equipos que combinan inverter y conectividad figura el aire acondicionado LG inverter S4nw18kl31a Wi-fi, como ejemplo de ese formato. Su presencia en la comparación no determina que sea la capacidad adecuada para cualquier monoambiente.

En el aire acondicionado LG inverter S4nw18kl31a Wi-fi frío/calor, la conectividad permite acceder al control desde el celular mediante el sistema compatible de la marca. Esa función cumple una tarea distinta de la tecnología inverter, que regula el funcionamiento del compresor según la demanda.

Lucía terminó definiendo para el caso un equipo dimensionado por el instalador. La revisión contempló la instalación eléctrica, la descarga de agua y las condiciones indicadas en el manual. No dio por hecho que todo lo existente podía reutilizarse.

Durante enero, ajustó horarios y dejó de cambiar todo a la vez

Con el equipo instalado, Lucía empezó por una configuración estable. Tomó como referencia los 24 °C recomendados por el ENRE en su orientación de noviembre de 2022 y evaluó el confort según el uso del departamento.

También cerró la cortina antes de que entrara el sol de tarde. Al encender el aire, mantuvo cerradas las ventanas; la renovación del aire quedó para momentos separados, cuando las condiciones exteriores resultaban favorables.

Después reorganizó el mueble que separaba la cama del escritorio para que no interrumpiera tanto el recorrido del aire. Probó el resultado desde los lugares donde pasaba más tiempo, sin tomar la sensación frente a la salida del equipo como referencia de todo el departamento.

Programar sirvió para acompañar la rutina

La aplicación le permitió organizar encendidos y apagados compatibles con sus horarios. Si cambiaba el plan del día, revisaba esa programación en lugar de dejarla funcionando por costumbre.

El wifi no volvía más eficiente al compresor por sí mismo. Su utilidad estaba en evitar olvidos y controlar horarios. Además, Lucía probó qué funciones podía ejecutar desde la aplicación y cuáles requerían el control remoto, sin asumir que todos los modelos ofrecían lo mismo.

En días de regreso incierto, evitó anticipar el encendido durante un período prolongado. Programar también exige revisar si el ambiente va a utilizarse.

La humedad requirió algo más que elegir un modo

Durante febrero, prestó atención a la diferencia entre tener frío y sentir el ambiente seco. Según explica LG en su documentación técnica, el equipo puede retirar humedad al condensar agua sobre el intercambiador frío y evacuarla por el desagüe.

Ese proceso depende de las condiciones de funcionamiento. No permite prometer un nivel de humedad constante ni concluir que un aparato más grande resolverá mejor el problema. LG advierte que una capacidad excesiva puede reducir la temperatura rápidamente y dificultar la deshumidificación.

La limpieza quedó incorporada a la rutina indicada por el fabricante. Lucía revisó los filtros siguiendo el manual, sin improvisar productos ni desmontar partes internas. Si aparecía un funcionamiento extraño, la siguiente instancia era una consulta técnica.

En el ejemplo, Lucía revisó el drenaje y evitó acumular vapor al cocinar. También consultó el manual antes de utilizar el modo de deshumidificación: sus ajustes pueden diferir del modo frío.

Al terminar el verano, comparó hábitos y registros

En marzo, el balance del caso no fue un porcentaje de ahorro inventado. Lucía había establecido horarios, reducido cambios innecesarios en los controles y reconocido qué sectores necesitaban mejor circulación del aire.

Para revisar la factura, comparó kWh y días de lectura, considerando el clima y la ocupación del departamento. La Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú permite consultar las facturas y remite al cuadro tarifario del EPRE. El valor aplicable debe corresponder al período facturado.

Un solo equipo necesita una vivienda que acompañe

El aprendizaje fue que climatizar un monoambiente requiere coordinar capacidad, instalación, sombra, circulación y hábitos. El inverter y el wifi cumplen funciones diferentes; ninguno corrige una mala ubicación o una elección desproporcionada.

Antes del próximo verano, revisa cómo recibe calor tu vivienda y recupera las facturas anteriores. Con esa información, pedí una evaluación del ambiente y definí una rutina de uso que puedas sostener. Así vas a comparar alternativas con criterios concretos y seguir lo que ocurre en tu casa sin depender de promesas generales.