Un yacaré overo, de unos 1.5 metros, en el río Paraná sorprendió a un grupo de jóvenes pescadores que realizaban una excursión nocturna desde la costa, cuando el reptil apareció de manera inesperada a pocos metros de donde se encontraban, supo Elonce.

El episodio ocurrió alrededor de las 23 del viernes, mientras los amigos de Paraná, aguardaban alguna captura para compartir una comida al finalizar la jornada.

El testimonio del pescador

Enzo, uno de los protagonistas del hecho, dialogó con Elonce y brindó detalles del momento vivido. “Era muy grande, tenía más de un metro y medio. Estuvo unos minutos muy tranquilo en la costa y después se fue”, explicó el joven al describir la escena que generó sorpresa y algo de temor.

Pese al tono distendido con el que recordó el episodio, Enzo admitió que la situación generó incomodidad. “Estuve un rato tirando el reel para ver si pescaba algo, pero después me fui, porque se metía en los camalotes y se perdía de vista y eso ya no me gustó tanto”, relató sobre la decisión de retirarse del lugar.

El joven también contó que pescadores habituales de la zona le señalaron que la presencia de yacarés es frecuente. “Me dijeron que ya lo conocen por andar en la costa y que hay muchos en la zona. Espero que lo dejen seguir viviendo y que no lo hagan cuero”, expresó entre risas a Elonce.

Qué es el yacaré overo

El yacaré overo, también conocido como yacaré ñato (Caiman latirostris), pertenece a la familia Alligatoridae y es una especie característica de las regiones subtropicales y tropicales de Sudamérica. Puede alcanzar e incluso superar los tres metros de longitud en su etapa adulta.

Su nombre se debe a la coloración particular de su piel, con manchas difusas que combinan tonos de verde intenso y gris pálido.

Comparte hábitat con el yacaré negro, aunque su distribución es más limitada. La especie cumple un rol clave en el ecosistema y su presencia en el río Paraná forma parte del equilibrio natural del ambiente.