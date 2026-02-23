Seis personas sufrieron golpes de diversa consideración al volcar un tráiler en la autovía 14 a la altura de Chajarí. El hecho ocurrió pasadas las 13 de este lunes en el kilómetro 321 de la Autovía 14.

Personal policial constató el vuelco de una camioneta Toyota Hilux, color gris, que era conducida por un hombre de 53 años, domiciliado en Berazategui, Provincia de Buenos Aires.

El vehículo transportaba a su esposa de 46 años, su hijo de 15, además de su cuñada y el hijo de esta, un joven de 16 años, ambos oriundos de Rafael Calzada.

La familia viajaba desde El Dorado (Misiones) con destino a Buenos Aires. Según las primeras informaciones, el conductor perdió el control de la camioneta mientras remolcaba un tráiler cargado con un Fiat Siena, informó Tal Cual Chajarí.

Los ocupantes fueron trasladados al Hospital Santa Rosa, donde el médico policial confirmó que todos presentaban lesiones leves.