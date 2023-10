Una de las candidatas a diputada nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Lilia Lemoine, anticipó que -si es electa- presentará un proyecto de ley para permitir renunciar a la paternidad, ya que considera que “no es justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiere tener”.

La dirigente, que ocupa el octavo lugar de la boleta, es además una influencer en las redes sociales, donde tiene miles de seguidores, cosplayer y asesora de imagen del economista, con quien tiempo atrás mantuvo una relación sentimental, según ella misma contó.

Durante una entrevista en el canal de youtube Neura, Lemoine detalló que la iniciativa que propone establecería que “la mujer, cuando se entera de que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre”, quien “podrá decidir si va a hacerse cargo del hijo o no”.

La aspirante al Congreso se expresó de esta manera al dar su opinión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, de la cual aclaró que no está “cien por ciento en contra”, ya que “hay casos especiales que hay que tener en cuenta”, aunque remarcó que si tiene “que elegir entre ser verde o celeste”, va a ser del segundo grupo.

“Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener a una criatura que, quizás, porque le dijeron ‘sí, sí, acabá adentro que total tomo la pastilla’? O le pinchan un forro, porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo, en el medio de la calentura, hace… ¿viste? ‘Ay, papito, dale’. Mi abuela me lo contaba, era enfermera”, señaló.

Al respecto, la dirigente argumentó que pensó el proyecto, que sería uno de los primeros que presentaría si es electa, por no le “parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiere tener”.

Al ser consultada por los conductores del programa sobre qué pasaría cuando es el hombre el que no se cuida, Lemoine contestó que “si la mujer se da cuenta, es una violación, entonces va, hace la denuncia por violación y puede tomar la pastilla del día después”.

Asimismo, también negó que el proceso vaya a demorar mucho tiempo en la Justicia, si es que esa norma se aprueba: “No, es muy simple. No, pero vos no podés tener tanta burocracia en el medio. Una cosa es proyectos para eliminar burocracia, ¿eh?”, indicó.

Lemoine es uno de los nombres más llamativos dentro de la agrupación libertaria. Con 43 años, se autodenomina como “Lady Lemon” y se presenta como “influencer, IT Girl, activista libertaria y cosplayer”. La candidata es una influencer de las redes sociales, con más de 117 mil seguidores en Instagram. Maneja parte de la comunicación de Milei junto a otros militantes del espacio.

La influencer ingresó a la política de la mano del diputado nacional José Luis Espert, cuando estaba cercano a Milei. En 2019, fue cuarta precandidata por el Frente Despertar y desde esa referencia se encargó de cuestionar al feminismo.

Hace algunas semanas se cruzó en las redes sociales con el reconocido director de cine Juan José Campanella, que apoya a Juntos por el Cambio, cuando este compartió un video en el que comparaba las promesas de dolarización de Milei y señaló ciertos cambios en el discurso del libertario.

“En todas sus promesas se echó para atrás. Espero que por lo menos nos dejen vender los riñones y al pibe del medio, que no está al nivel de sus hermanos. Mientras tanto, sus seguidores demuestran ser tan violentos como él. Son peores que los K”, escribió con ironía el director de la película El secreto de sus ojos, ganadora de un premio Oscar en 2010.

Ante el mensaje, Lemoine le contestó: “Juanjo, vamos a cerrar el INCAA y ya te habrás enterado que no hay uno solo fondo apoyando a Javier, sino tres, ¿verdad?”. “¡Hola, Lilia! ¡Sí, me enteré! ¡También al Conicet! A mí personalmente no me afecta, pero lo siento por el cine y la ciencia. Lo que hubiera sido mejor es eficientizarlos, pero entiendo las limitaciones de un desquiciado y una terraplanista”, respondió el cineasta.