Llega Octubre, mes de prevención de cáncer de mama, y el mundo se pone rosa: luces que visten edificios e importantes monumentos, actividades al aire libre, campañas en centros de salud. Nuestra ciudad no queda exenta: moños adornando árboles, llamativas remeras deportivas, cabellos teñidos, iluminación en el Hospital… pero, ¿cuánto sabemos sobre ese símbolo? ¿Qué hay detrás de un simple lazo? ¿Cuál es la advertencia? ¿Genera conciencia?

El cáncer de mama es el más frecuente en nuestro país (21.000 casos nuevos por año) y la primera causa de muerte por esta enfermedad en la mujer (6.400 muertes por año). El riesgo de padecerlo una mujer a lo largo de su vida es del 13%.

La mamografía es el único método modificador de sobrevida en la prevención secundaria del cáncer de mama, ya que es el inicio de la detección temprana y esto es importante entenderlo.

Nuestro querido lazo rosado representa esa lucha, esa concientización. Tampoco fue fácil para él llegar a ser un símbolo de vida y sororidad entre mujeres y hombres.

En Canadá, el lazo amarillo, el primer lazo que pueda mencionar la historia, documentado recién en la Primera Guerra Mundial, fue utilizado por las madres y esposas de los soldados canadienses como símbolo de esperanza en los uniformados.

En 1979, Penney Laingen ataba cintas amarillas alrededor de los árboles en su patio como signo de afán de su marido, que había sido tomado como rehén en Irán. Fue la primera que lo utilizó como símbolo de conciencia. Su familia y amigos hicieron lo mismo como símbolo de solidaridad.

En 1990, los activistas del SIDA se inspiraron para crear una cinta roja por su conexión con la sangre y el concepto de pasión. También con el objetivo de concientizar y trabajar hacia una mejor aceptación de las y los afectados por el sida. Para conseguir una mayor repercusión, se hicieron llegar cientos de lazos rojos a personalidades públicas. En los premios Tony de 1991, el actor Jeremy Irons se colocó en la solapa de su americana y otros actores y actrices imitaron su gesto. Pronto este símbolo cruzaría el Atlántico y su uso se extendió a Europa y otros países.

La primera vez que se utilizó un lazo rosa fue el 13 octubre de 1991 durante la “Maratón por la cura” en Nueva York que organiza la Susan G. Komen Breast Cancer Foundation, pero no se popularizó ya que el objetivo era establecer la carrera como simbolismo contra el cáncer de mama y el lazo era sólo un detalle.

Charlotte Haley, quien vio tres miembros cercanos de su familia luchar contra el cáncer de mama, la llevó a confeccionar miles de cintas color melocotón, hechas a mano en su comedor a principios de 1992. Tenían una inscripción donde hablaba sobre el presupuesto anual del Instituto Nacional del Cáncer, el cual era de 1,8 mil millones de dólares, pero que sólo el 5% se destinaba a la prevención.

Finalmente, Alexandra Penney y Evelyn Lauder sugirieron hacer una campaña con un color diferente dado que al intentar trabajar con Haley no tuvo interés. Ellas fueron las que llegaron a nuestro querido lazo rosa. Su distribución masiva hizo que se popularice rápidamente.

En 2026, donde nos pisa los talones la inteligencia artificial, el stress y falta de empatía, la mitad de la población mundial carece de acceso a servicios sanitarios, incluyendo la atención oncológica. Esa disparidad, conocida como brecha de equidad, cuesta vidas y está influida por determinantes sociales como el nivel de ingresos, la educación, la geografía y la discriminación.

Muchas mujeres de nuestra comunidad no saben aún el beneficio de la mamografía. Pero, cómo lo podrían saber si a su casa no llega un promotor de salud. Muchas, ni siquiera tienen celular o dispositivo que se conecte a una red de Internet para informarse. A otras, simplemente no le interesa.

La comunicación es el componente estratégico de las políticas sanitarias. Sensibilizar y difundir conocimientos sobre el cáncer de mama ayuda a reducir esa distancia entre lo que se sabe sobre los avances alcanzados en atención, lo que propicia el acceso a la detección temprana y las creencias e ideas erróneas que dificultan la adopción de tareas preventivas.

Aunque en otros países el Estado invita a la población seleccionada a realizar la mamografía, en Argentina el objetivo de la prueba se limita a pacientes que se examinan en la consulta diaria y que permite a una paciente asintomática detectar la enfermedad en una fase inicial. La cantidad de equipos mamográficos y su digitalización en Gualeguaychú ha aumentado en los últimos años, pero sólo en el sector privado. Ningún CAPS posee este equipamiento, salvo el Hospital Centenario.

Y si un lazo puede permitirnos hablar de tanto, por qué no hacer campañas con los otros tipos de cáncer u otras enfermedades; maratones por menos humo, sinfónicas por un colon más saludable, locales vestidos de azul porque la próstata no puede esperar… Llevar un lazo rosado no debe ser moda, sino compromiso y responsabilidad. Las estrategias contra el cáncer de mama deben involucrarnos para garantizar que los servicios sean accesibles y culturalmente sensibles para todos.