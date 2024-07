Por Ing. Alejandro Di Palma, Cr. Roberto Domingo y Dr. Rubén Pagliotto

El día 27/07/2024 se llevó a cabo una curiosa conferencia de prensa sobre Energía, en la que participaron: la Secretaria de Energía, el Presidente de ENERSA, el Interventor del EPRE y el Coordinador de Programas Especiales y Tarifas de la Secretaría de Energía de la Provincia. Consultado sobre los próximos aumentos que podría haber, el titular de ENERSA, Ignacio Bergallo, precisó que “se desconocen los próximos que ajustes que va a realizar la Nación y están tratando de cambiar el modelo regulatorio del sector. Todavía no hay ninguna reglamentación conocida, pero básicamente hay un desconcierto sobre cómo se hará el ajuste e Energía”. En este sentido, señaló que “a nivel provincial lo regulado es que habrá un ajuste por IPC, lo que está establecido en el contrato de concesión de las distribuidoras y lo que hará es tratar de mantener el valor agregado de la distribución ajustado por la inflación”. Al respecto, la secretaria de Energía, Noelia Zapata, también aportó que “del valor de una factura total tenemos el 20% que implica el valor agregado de distribución y un componente impositivo muy alto, entre 21% y 27% de IVA, así como también las tasas municipales. Son componentes que suman entre 35% o 40% por ciento. Lo otro es el valor de la energía o la potencia. Es decir, la incidencia de los aumentos de la provincia no es alta, no es significativo respecto del total de la factura. Lo importante es que no hay que perder los subsidios, quien tenga un subsidio es importante que lo pueda mantener porque si no el incremento de la tarifa será muy alto”. “La tarifa está regulada, el sistema energético está regulado por la nación. El valor de la energía y potencia está centralizado en CAMMESA. El sistema está por el momento así. Al valor de la energía lo fija CAMMESA. En este caso es para todos los usuarios igual. No depende de la provincia, sino de nación, es el mismo para todas las provincias”, explicó. Asimismo, dijo que “nuestro gobernador planteó la suspensión del impuesto provincial para que la tarifa no sea tan pesada para los usuarios residenciales alcanzados por el mismo”. Por otro lado, señaló que un 55 por ciento de la población tiene subsidio a la luz. A su turno, el presidente del Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos (EPRE), Juan Domingo Zacarías, sostuvo: “Luego de 40 años en Entre Ríos, por primera vez un gobernador se involucra de forma precisa con Salto Grande jurídicamente reclamando los excedentes a la Justicia Federal. Es un tema que se debe rescatar”. En tanto, el funcionario hizo referencia a “la calidad del servicio de energía en Entre Ríos”. Y sostuvo que “si comparamos la calidad de la energía de Entre Ríos con las otras provincias nos daremos cuenta que tenemos una muy buena calidad de energía, durante este proceso que vivimos de tormentas y temperaturas muy altas”.

Resulta interesante advertir algunos detalles importantes: si nos transportamos unos meses atrás, ubicándonos en la administración Bordet, veremos con asombro e incontenible estupor, la TOTAL coincidencia en el mensaje sobre un asunto crucial como es la energía. Este mensaje es claro e indica -sin reparos- que "otra cosa no se puede hacer", habida cuenta de que las autoridades energéticas sostienen a perpetuidad que "las condiciones les son impuestas", y finalmente como corolario en modo marketinero y vulgar, se lanzan frases repetidas y desgastadas, apelando a conceptos cuestionables, elogiando una supuesta "calidad del servicio" por la cual, los entrerrianos, deberíamos estar agradecidos. La verdad sobre este insumo estratégico es que: 1- el Estado sigue asociado con beneplácito a la factura eléctrica, 2- no se hacen inversiones relevantes, 3- ni siquiera se interpreta la necesidad imperiosa de una política energética a fin de desarrollar la provincia y que finalmente, 4- ahora, con Salto Grande de por medio, la tarifa eléctrica continúa expulsando productores, no atrayendo inversiones productivas y castigando a la sociedad al reducir su capacidad de consumo.

Como verán los lectores, no hay nada de nuevo en la dirección que este gobierno está proponiendo, sino una torpe y riesgosa continuidad que consiste en la falta total de una política energética soberana que permita trazar un plan de desarrollo estratégico provincial.

Tenemos que señalar que, EL PRECIO DE LA TARIFA ELÉCTRICA NO DEPENDE DE MANTENER O NO UN SUBSIDIO COMO DICE ZAPATA, SINO QUE DEPENDE DE UNA “DECISIÓN POLÍTICA”, y su interpretación como vector de desarrollo, implicaría una clara dirección diferente a la adoptada, que evidentemente es, la continuidad de la misma consideración que tenía el gobierno anterior sobre la energía, es decir una “CAJA”.

Pero veamos más en detalle las afirmaciones para la cuales se montó la CONFERENCIA.

SUBSIDIOS ENERGÉTICOS (Política Nacional)

Con los nuevos precios fijados por la Secretaría de Energía de la Nación a partir de junio, y las bonificaciones en el precio otorgado a los segmentos N2 y N3 (Resoluciones N°90/24 y 92/24 de la Secretaría de Energía de la Nación), la cobertura de costos del sistema eléctrico indica que, en promedio, el 40% lo aporta el usuario, mientras que el 60% del costo lo aporta el Estado Nacional. En otras palabras, el Estado Nacional sigue subsidiando el 60% del costo del sistema eléctrico.

A la fecha, NO se ha producido quita de subsidios alguna, por lo tanto, es FALSO de toda falsía, que el aumento tarifario en nuestra provincia se deba a quita de subsidios energéticos .

EL TARIFAZO ELÉCTRICO EN ENTRE RÍOS (los verdaderos motivos)

Durante el primer semestre de 2024 hubo aumentos en el precio mayorista de la energía para todo el país, particularmente en febrero y junio, a la vez que cada jurisdicción provincial actualizó, con diferente frecuencia, los cargos por distribución de sus territorios.

Si bien el precio estacional (energía y potencia) ES EL MISMO EN TODAS LAS JURISDICCIONES , la dispersión de tarifas es multicausal (por ejemplo, quienes pagan o no a CAMMESA, quienes reducen el VAD, quienes reciben las regalías en energía eléctrica, etc.).

LOS INCREMENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS EN LAS FACTURAS FINALES SE DIERON EN LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS. ¿Motivo? Los aumentos del valor agregado de distribución (VAD) que viene autorizando el EPRE desde el mes de febrero a la fecha. Y es que, si bien Juan D. Zacarías lleva poco tiempo como Interventor y se desconocen sus antecedentes y experiencia en materia de política energética, lo cierto y concreto es que desde el EPRE dispuso (por pedido que hiciera ENERSA y FACE) la modificación de la adecuación polinómica que ha dejado de ser trimestral y con tope del 10%, PARA PASAR A SER MENSUAL Y SIN TOPE, es decir, ningún usuario tiene la previsibilidad de cuánto va a abonar por lo que está consumiendo.

En este sentido, llama poderosamente la atención que personas como Zacarías afirmen hoy que la calidad del servicio prestado por las distribuidoras de nuestra provincia sea de “BUENA CALIDAD”, primero porque nunca antes se lo escuchó decirlo. Es más, el espacio político al que él representa, se ha jactado (como lema de campaña) de afirmar que Entre Ríos adolecía durante años de la tarifa de luz más cara del país y con reiterados cortes, circunstancias que motivarían a que pequeños y grandes productores migren sus empresas a provincias vecinas (Corrientes, por ejemplo). Ahora, resulta que, para intentar ocultar la verdad, hace alarde de la buena calidad del servicio, y si así lo fuera, no sería mérito de Zacarías que recién lleva apenas siete meses en la gestión. Pero lo que sí ha realizado en tan poco tiempo, ha sido, como se señaló, la modificación del factor de adecuación de los costos de distribución de la distribuidora y las Sub distribuidoras, lo que implica (reiterando conceptos) que la luz aumente mensualmente y sin ningún tope. Es decir, el EPRE otorga aumentos automáticos de VAD a ENERSA y las Subdistribuidoras, cada mes que lo piden, como si se tratara de la Escribanía Mayor de Gobierno, sin ninguna operación intelectual de discernimiento ni sentido crítico sobre el particular.

COMPOSICIÓN DE LA FACTURA ELÉCTRICA ENTRERRIANA

No es cierto que el VAD represente el 20% en una factura total, como asegura Zapata; esto es absolutamente FALSO y queremos pensar que su afirmación es la resultante de su ignorancia sobre estas cuitas y no producto de la mala fe. El VAD representa, por si la secretaria de Energía no lo saber, el 50% y junto al restante 50% del costo mayorista compone el precio que, luego, es intervenido por una componente fiscal abultada (como lo señala Zapata) a tal punto que, si se tomara el componente impositivo, sería de 33% aproximadamente para cada uno de los tres componentes (Precio estacional, VAD e Impuestos).

La quita del FDEER (que refiere Zapata), no incide en los costos finales de las facturas, ya que su porcentaje es ínfimo. Si se pretendiera dar un verdadero cambio de paradigma, se debería quitar ingresos brutos (encubierto en el VAD), y la tasa municipal (potestad de los Municipios).

DATO MATA RELATO

Si fueran ciertas las palabras esgrimidas por los funcionarios en la conferencia de prensa aludida, que alguien explique entonces el siguiente cuadro comparativo publicado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET) el presente mes, tomando como referencia una factura eléctrica por 300Kwh/mes de consumo (en nuestra provincia el promedio es de 255, aproximadamente).

Podemos ver en el cuadro comparativo, que Entre Ríos sigue siendo una de las provincias con tarifas eléctricas de las más elevadas del país, hecho que desnuda claramente que: “A PESAR DEL CAMBIO DE GOBIERNO, CON LA ENERGÍA NADA HA CAMBIADO”