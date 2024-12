La rectora de la Escuela Secundaria José Hernández de Colonia Avellaneda denunció que fue agredida físicamente, verbalmente y amenazada por la madre de una estudiante.

La docente, María Clavijo, rectora de la institución, relató lo sucedido, describiendo el hecho como una situación "imposible".

Según explicó, la agresión se produjo, tras una serie de comunicaciones con el padre de la estudiante sobre el rendimiento académico de la joven en la materia de educación física. “Se trató de un problema de comunicación. Todo el año estuvimos hablando con el padre, ya que la estudiante estaba lesionada y se habían presentado certificados médicos. En un momento, el padre consultó si su hija debía seguir asistiendo, a lo que le respondí que sí, porque las clases continuaban hasta el 6 de diciembre, y su hija tenía un trimestre desaprobado", detalló la rectora.

Minutos después de esa conversación, la madre de la estudiante se presentó en la escuela y comenzó a insultar a la docente. "Me metió empujones a un sector, me azotó contra los armarios, comenzó a tirarme del pelo, me insultaba y me amenazaba", contó Clavijo.

La docente denunció el hecho en la Comisaría de Colonia Avellaneda y solicitó una medida cautelar, como una orden de restricción (perimetral), ante el temor de que la agresora pudiera recurrir nuevamente a la violencia. Sin embargo, Clavijo señaló que la medida de restricción fue entregada recién seis días después, lo que incrementó su preocupación por la seguridad de los docentes y alumnos en la institución.

En tanto, Gisela Richard, otra de las docentes de la escuela, calificó el hecho como "gravísimo" y "angustiante". "Tenemos una comunidad muy unida y nos da mucha tristeza tratar de separar estas situaciones, pero lo que más nos preocupa es que si esta madre le hizo eso a la rectora, ¿qué podría hacerle a los niños?", reflexionó

Por su parte, la vicerectora Andrea relató que, tras el incidente, el equipo de supervisores llevó a cabo charlas y talleres en el aula para abordar el tema de la violencia y concientizar a los estudiantes. "Estamos preocupados por la situación, ya que somos una escuela de puertas abiertas. Siempre les decimos a los chicos que pueden acercarse con cualquier duda, pero ahora nos sentimos desamparados", agregó.

A su turno, la preceptora Georgina también expresó su preocupación, lamentando que situaciones de violencia como esta se estén repitiendo con frecuencia en la sociedad. "Es algo muy lamentable, porque nos sentimos vulnerados. No es la primera vez que pasa. Hace poco, en otra escuela, le quebraron la nariz a un preceptor", recordó

Finalmente, la rectora de la escuela, subrayó que aunque el colectivo docente de la zona mostró un firme apoyo a la denuncia y ha realizado publicaciones en repudio a la violencia, desde el Consejo General de Educación (CGE) no ha recibido el acompañamiento esperado. "Nos sentimos muy acompañados por el colectivo docente, pero desde el CGE nos sentimos desamparados. Están ausentes", lamentó.