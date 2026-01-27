En el hospital San Martín de Paraná se realizó en la madrugada de este martes una nueva donación multiorgánica que benefició a cinco pacientes en lista de espera, entre ellos, dos pacientes en emergencia.



El equipo de la Unidad Coordinadora del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier), dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, junto a tres equipos de Buenos Aires fueron los encargados de llevar adelante el proceso.

Desde la cartera sanitaria se destacó el gesto solidario de otra familia entrerriana que, a pesar del difícil momento que están atravesando, respetó la voluntad positiva de la persona fallecida hacia la donación, permitiendo que cinco personas en lista de espera se beneficien con diversos trasplantes, entre ellas dos pacientes en emergencia nacional. Por su parte, desde el Cucaier se recordó que se trató del segundo proceso multiorgánico del año en la provincia, que se suma a otros de tejidos.

En la oportunidad, viajaron desde Buenos Aires un equipo de la Fundación Favaloro , otro equipo del Hospital Italiano y el tercer equipo del Hosoital El Cruce para realizar la ablación de los órganos asignados a sus pacientes.

Desde Cucaier se destacó la experiencia y compromiso de todo el personal del Hospital San Martín que acompaña cada proceso de donación; como así también a los Bomberos Voluntarios de Paraná, el personal de aeropuertos y las fuerzas policiales que asisten en la logística.

Finalmente, las autoridades sanitarias y los equipos técnicos agradecieron a la familia donante en nombre de las personas trasplantadas, sus afectos y de toda la sociedad.