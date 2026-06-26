Así lo confirmó Martín Gómez del gremio de Petroleros y Químicos a Ahora ElDía. Según informó, este mediodía, cuando los trabajadores iban a ingresar en el segundo turno de la jornada en la empresa Unión Bat S.A, que consta de 6 horas, en la puerta los esperaba una escribana con las cartas de despidos. Durante el cambio de turno también notificaron a los que salían, y a quienes debían ir a la noche o estaba de licencia se les comunicó por WhatsApp.

“Dijeron que hacen un cese de actividades en la planta de Gualeguaychú por temas productivos y deciden cerrar. Despiden a todos, menos a los jefes y los gerentes que no están bajo convenio de Petroleros y Químicos. Son cien los telegramas de despido”, señaló Gómez.

El responsable gremial expresó que sabrán exactamente qué está pasando cuando intervenga el Ministerio de Trabajo: “El lunes a primera hora vamos a hacer la denuncia, porque hoy es feriado del empleado público y no están trabajando. Queremos saber qué va a pasar. Esperemos que el Ministerio actúe rápido, que constate que la gente está afuera de la fábrica y que hay familias que se están quedando sin su sustento”.

Gómez contó que preparan un acampe para esta noche y los próximos días: “Los muchachos van a cumplir sus turnos acá afuera para que no vengan a vaciar la fábrica, hasta que alguien se haga cargo de esto, y vea lo que la empresa quiere hacer con la planta y con la gente. No nos comemos el verso de que está en crisis, más allá de que la situación del país que es complicada, esta empresa ha superado momentos peores. Dicen que se les cayó la producción y los costos son muy elevados".

Sobre el ánimo de los empleados, Martín Gómez describió que se encuentran preocupados, enojados y tristes: “Desde el mediodía que se enteraron han pasado por todas las emociones que te puedas imaginar. Esperamos que desde la empresa recapaciten”.

El gremialista apuntó que desde Codegu nadie se ha comunicado con ellos y tampoco desde el Municipio: “Dicen que son cosas de privado, pero estas familias gastan su plata en Gualeguaychú, y se va a notar en el caso de que ya no lo puedan hacer”.