Un vehículo Volkswagen Suran se despistó y volcó en la Autovía Artigas a la altura del Kilometro 115, sentido Norte - Sur. El conductor y cuatro pasajeros, entre ellos tres menores, sufrieron golpes en diferentes partes del cuerpo y fueron asistidos en el lugar por personal médico de emergencia Vida.

Este viernes, alrededor de las 10 horas, a la altura del Kilometro 115 de la Autovía Artigas, se produjo un accidente de tránsito en el que se vio involucrado un vehículo Volkswagen Suran Sedan de 5 puertas, conducido por un hombre mayor de edad y acompañado por una mujer y tres menores.

Según supo La Pirámide, el vehículo se dirigía desde la ciudad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, hacia la ciudad de Colon, provincia de Entre Ríos, cuando el conductor perdió el control del vehículo, se despistó y volcó en el carril contrario sentido Norte – Sur.

Todos los ocupantes del vehículo sufrieron golpes en diferentes partes del cuerpo y fueron asistidos en el lugar por personal médico de emergencia Vida. Personal de la Policía de Entre Ríos trabajó en el lugar junto a Gendarmería Nacional. (Fuente: La Pirámide)