Un siniestro vial ocurrido este domingo al mediodía en la Autovia Jose Gervasio Artigas dejó como saldo a una familia lesionada tras un despiste a la altura del kilómetro 210, en Colón. El vehículo involucrado terminó fuera de la cinta asfáltica por causas que aún se investigan.

El hecho fue protagonizado por un automóvil Peugeot 208, conducido por un hombre de 39 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 41 y dos menores de 10 y 8 años. Según las primeras actuaciones, el rodado perdió la estabilidad mientras circulaba por la traza y salió de la vía.

Como consecuencia del impacto, todos los ocupantes, oriundos de Florencio Varela, sufrieron lesiones de diversa consideración y fueron trasladados al Hospital Delicia Concepcion Masvernat, en la ciudad de Concordia, donde recibieron atención médica.

Las autoridades trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y determinar las circunstancias en que se produjo el despiste.