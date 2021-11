Una de las principales figuras del Piaggismo se bajó de la pelea para ser intendente en 2023

Teniendo en cuenta que el intendente Martín Piaggio ya no tiene posibilidades de ser reelecto nuevamente, lentamente comienza la danza de nombres pensando en su sucesor o sucesora dentro del peronismo local.

El nombre que más fuerza tiene para ser candidato es el de Martín Roberto Piaggio, aunque por el momento no reuniría el consenso de todo el oficialismo de la ciudad.

Es así que empezó a trascender la figura de la diputada provincial de nuestra ciudad Mariana Farfán como posible postulante, aunque con más probabilidades de encabezar una interna dentro del PJ que cómo candidata del Piaggismo.

En ese contexto, la mujer que aparece como más "candidateable" por el peronismo local es la actual Secretaria de Hacienda Delfina Herlax, quien asumió ese cargo tras la salida de Santiago Irigoyen.

Reconocida en su gestión como Secretaria de Gobierno durante buena parte de la pandemia, y con un perfil más bajo en su nueva tarea a cargo de las finanzas del Municipio, muchos la postulaban como posible candidata de cara a 2023.

Sin embargo, la propia funcionaria descartó este miércoles tal posibilidad. En diálogo con ElDía desde Cero expresó: "No lo pienso, si quiero seguir acompañando el proyecto que ha gestado Martín (Piaggio) con todo su equipo, pero no me imagino en absoluto para ese cargo", aseveró.

delfina herlax

Y reconfirmó: "No, no tengo interés en eso, si en seguir trabajando, ojalá podamos seguir con nuestro proyecto, del cual estoy orgullosa y me encanta, porque puede gustarle a algunos más y a otros menos pero hemos cumplido las propuestas con los vecinos".

Finalmente, consultada por si el oficialismo hoy mantendría el 64% de los votos que obtuvo en 2019, reconoció que "seguramente que sería un poco menos, porque siempre van a aparecer críticas", a la vez que destacó que si fuera hoy la elección el piaggismo "volvería a ganar".

"Estamos mucho en territorio con los vecinos y la imagen de Martín sigue siendo positiva, se valoran las propuestas que hace", concluyó.