Hospitalizaron a una conductora que protagonizó un violento siniestro vial este mediodía en la Ruta 14 en jurisdicción de Colonia Yerúa, departamento Concordia.

Según se informó a AHORA, sucedió alrededor de las 12:15, a la altura del kilómetro 249, en el carril de norte a sur. La conductora, de 40 años, conducía su vehículo Citroën Berlingo cuandon por razones a establecer, pierde el control.

Debido a la maniobra, quedó en cantero central de la ruta. Tras ser asistida, la mujer fue trasladada en ambulancia hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat y se aguarda el carácter de lesiones.