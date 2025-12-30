Alrededor de las 07:30 horas de este martes, personal de Comisaría Séptima tomó intervención en un siniestro vial ocurrido en Ruta Nacional N°14, kilómetro 83, en el carril Norte–Sur.

Un vehículo Volkswagen Gol, conducido por un hombre de 65 años de edad, domiciliado en la localidad de Tigre, provincia de Buenos Aires, quien circulaba acompañado por su esposa de 62 años, perdió el control del rodado mientras se desplazaba por el carril Sur–Norte, viajando desde Buenos Aires con destino a Bella Vista, provincia de Corrientes.

De acuerdo a lo manifestado por el conductor, el hecho se habría producido al intentar acomodar una toalla en el vidrio del acompañante, lo que provocó la pérdida de control del automóvil, cruzándose al carril contrario y realizando un vuelco de campana, quedando finalmente detenido sobre la cinta asfáltica del carril Norte–Sur.

Ambos ocupantes fueron trasladados al Hospital Centenario para su correspondiente evaluación médica. Mas tarde, el informe medico policial, indico que el hombre presenta dos cortes en cuero cabelludo, un corte en brazo y codo izquierdo, mientras que la señora presenta heridas cortantes por los vidrios en manos, Equimosis en cabeza y en una mano. Heridas de carácter leve. Ambos quedarían en observación a la espera de ser dados de alta.

En el lugar intervino Médico Policial, Policía Científica y personal de Tránsito, efectuándose tránsito asistido por el carril rápido.