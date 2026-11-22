Una pequeña cruz con la imagen de Cristo crucificado funciona hoy como disparador para indagar en la historia íntima del antiguo Frigorífico Gualeguaychú. Aunque se desconoce a quién perteneció, cuánto tiempo acompañó a su dueño o en qué circunstancias quedó vinculada al lugar, la pieza permite asomarse a la vida diaria de quienes sostuvieron durante años la actividad del establecimiento.

El hallazgo se complementa con una fotografía histórica que muestra el sector de dependencias destinado al personal femenino: una sala de vestuarios y roperos con casilleros individuales y bancos dispuestos a ambos lados. En una planta de gran escala, cada casillero representaba un espacio propio donde las trabajadoras guardaban sus pertenencias antes de iniciar la jornada, en una rutina compartida que marcaba el pulso cotidiano del trabajo.

La propuesta también pone el foco en la dimensión social de la fábrica, un rasgo distintivo de su organización. Impulsada por los hermanos Gallemí, el área social contaba con espacios donde el personal podía desayunar, almorzar y estudiar, configurando al frigorífico no solo como un ámbito productivo, sino también como un lugar de encuentro, formación y convivencia.

En ese cruce entre la historia industrial y la historia social, la pequeña cruz concentra los interrogantes que aún quedan por responder: si perteneció a una trabajadora como signo de fe o recuerdo afectivo, si solía guardarse en alguno de aquellos casilleros o por qué permaneció allí.

Desde el Museo de la Memoria Popular señalan que este tipo de piezas cumplen un rol clave en la reconstrucción de la memoria local. Mientras las fotografías permiten visualizar los espacios, los documentos explican su funcionamiento y los testimonios recuperan las voces de sus protagonistas, un objeto sin historia conocida invita a investigar y a mantener abiertas las preguntas sobre el pasado de la ciudad.