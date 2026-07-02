La empresa Unionbat y el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas fueron convocados para este jueves a una audiencia de conciliación en la sede de la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, en Paraná, en un intento por destrabar el conflicto generado tras el cierre de la planta de baterías en el Parque Industrial y el despido de alrededor de un centenar de trabajadores.

La reunión se realizará al mediodía y será el primer encuentro formal entre las partes luego de que el organismo provincial dictara la conciliación obligatoria por 15 días hábiles. La medida ordenó retrotraer la situación al estado previo a los despidos comunicados el 26 de junio, dispuso la reincorporación inmediata de los trabajadores alcanzados por la medida y estableció que la empresa deberá abstenerse de adoptar represalias durante el período de conciliación. Aunque, Unionbat no dejó entrenar a sus empleados.

El conflicto se desató el viernes pasado, cuando, según denunció el sindicato, unos 100 operarios fueron notificados de su despido distintas maneras: algunos recibieron la comunicación dentro de la fábrica y otros mediante mensajes enviados por WhatsApp.

Desde entonces, los trabajadores mantienen un acampe frente al establecimiento en reclamo por la continuidad de las fuentes laborales y cuestionan la forma en que se produjo el cierre.

La Secretaría de Trabajo intervino tras la presentación realizada por el gremio y resolvió abrir una instancia de conciliación para intentar restablecer el diálogo entre las partes y preservar los puestos de trabajo mientras se desarrolla la negociación.

La audiencia de este jueves a las 12 será clave para conocer la postura de la empresa respecto del cierre de la planta y el futuro de los trabajadores despedidos. La resolución de conciliación exige que ambas partes concurran con representantes que tengan capacidad de decisión para avanzar en una posible solución al conflicto.