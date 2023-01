El miércoles con entrada libre y gratuita la actividad se concentró en el escenario donde artistas locales y de la zona abrieron la primera luna del festival con una importante presencia de público.

El jueves comenzarán las jineteadas con ruedas de clinas y bastos y habrá actividad en el escenario. El viernes en el campo de jineteadas con bastos, clina y broche de oro en clinas además de varios números artísticos y el cierre con la noche joven con la actuación del grupo La Contra de Santa Fe.

En la última joranda, se comenzará con el desfile más grande del país en este rubro por las calles de Urdinarrain y, una vez en el predio, se realizará el acto oficial, habrá actividad en el escenario, jineteadas y el broche de oro en bastos, además de la participación especial de los Manseros Santiagueños.

Las actividades

Jueves 26 – Desde las 20: Claudio Obispo Trio (Basavilbaso), Ballet Martin Sánchez (Urdinarrain), Los Peñeros (Esperanza SF), Jineteadas en el campo, El Pato Viganoni (San Justo), Sorteo Bono Contribución, Jineteadas en el campo, Joaquín Padularrosa (Victoria), Marcos Martín (C. del Uruguay). Cierre con DJ.

Viernes 27 - Desde las 19.30: Acto Escolar en el Campo, Ballet Compañía Federal de Danzas Folklóricas Revolución Federal (Gral. Ramírez), Sincopa Saladillo (Saladillo Bs. As.), Presentación tropillas y gente de trabajo de Campo, Jineteadas en Rueda de bastos, Grupo Tus Amigos - La Fuerza Rosarina (Rosario), Jinetadas en ruedas de clina, Heredando Raíces (Ibicuy), Sorteo del Bono Contribución, Rueda Broche de Oro en Clinas, La Gurisa del Chámame (Villaguay), La Contra Cumbia (SF). Cierre DJ.

Sábado 28 de enero: Desfile desde las 16 horas por las calles céntricas de Urdinarrain. Desde las 19 en el Predio: Acto Oficial, Fejumas (Arrecifes Bs. As.), Ballet Ayelén Carreño (Urdinarrain), Agrupación Folklórica Aires de Danza (Villa Paranacito), Recepción de representantes de las agrupaciones, Reconocimiento a Colaboradores con la trayectoria de más de 25 años, Viento Norte Folk (Gobernador Sola), Presentación de la gente de trabajo de campo, Jinetadas. Ruedas de clina, Los Manseros Santiagueños. Elección de la postulante. Jinetadas. Ruedas de bastos, Los Pioneros del Chámame (Colonia Elía), Sorteo de los bonos Rifa del Festival, Sorteo de agrupaciones, Los Magníficos del Litoral, Rueda de Broche de Oro, Herencia Chamamecera Hnos. Ocampo (Cuchilla Redonda), Diego Galván y los del Fuego (Gualeguay). Cierre DJ.