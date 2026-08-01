Apenas un día después de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunciara la aprobación de venta en Argentina de una nueva vacuna antiaftosa importada, y que señalara que las medidas tomadas por el Gobierno han permitido bajar el costo del manejo sanitario de esta enfermedad, la Sociedad Rural Argentina (SRA) salió a respaldar la hipótesis del funcionario.

Lo hizo al difundir un informe elaborado por su Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales, que asegura que el costo de la vacuna contra la fiebre aftosa registra en la actualidad su menor valor real al menos desde 2018.

Esto, a su vez, ha derivado según la SRA en una mejora del poder de compra del productor ganadero, teniendo en cuenta que los ingresos mejoraron por la suba del novillo y del ternero.

De acuerdo con el estudio de la entidad que conduce Nicolás Pino, el hombre de la Mesa de Enlace más cercano al presidente Javier Milei, “tanto en términos reales como en su relación con el valor de la hacienda, el precio de la dosis alcanza uno de los niveles más favorables de los últimos años para los productores”.

El cálculo de la SRA es que actualmente la dosis de vacuna antiaftosa se comercializa a $1.556, un valor que, ajustado por inflación, se ubica 19% por debajo del promedio de las campañas de 2025.

“Asimismo, representa el menor valor real de toda la serie analizada, situándose 33% por debajo del promedio registrado entre 2018 y 2026”, asegura la Sociedad Rural.

Lo mismo sucede cuando la medición se realiza en una moneda constante: los dólares financieros (CCL). En esa estimación, la dosis vale US$ 1,01, lo que implica una reducción del 10% respecto del mismo período del año pasado.

“Si bien este valor se mantiene 16% por encima del promedio histórico, esa diferencia responde principalmente a las distorsiones generadas durante los años de restricciones cambiarias”, aclara el reporte.

En tanto, la mejora es aún más marcada cuando se analiza la relación entre el costo de la vacuna y el precio de la hacienda.

Con un kilogramo de novillo de 430 kilos es posible adquirir 2,9 dosis de vacuna antiaftosa, la mejor relación de la última década y 63% superior al promedio histórico.

La misma tendencia se observa en el caso del ternero de entre 160 y 180 kilos. Hoy, un kilogramo vivo permite comprar 4,4 dosis de vacuna, prácticamente el doble de la capacidad de compra promedio de los últimos años y el mayor registro de los últimos 10 años.

“Estos indicadores ponen de manifiesto una mejora concreta en el poder adquisitivo de los productores frente al costo de una herramienta sanitaria estratégica. En este contexto, la vacunación antiaftosa continúa consolidándose como una inversión de alto impacto para preservar el estatus sanitario del país y fortalecer la competitividad de la cadena ganadera”, subrayó la Sociedad Rural.