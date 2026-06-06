Recientemente llegado de París, el presidente de la Federación Agraria de Entre Ríos Matías Martiarena habló sobre lo que le dejó su participación en la Asamblea de la Organización Mundial de Sanidad Animal, donde se debatieron problemáticas sanitarias globales como la fiebre aftosa, la peste porcina africana, la influenza aviar y la resistencia a los antimicrobianos.

Mencionó que “la situación sanitaria internacional es compleja” y consideró que Argentina debe actuar con cautela frente a enfermedades que afectan al comercio ganadero mundial. En particular, señaló que “Sudáfrica atraviesa serias dificultades para controlar la fiebre aftosa debido a problemas en la cobertura de vacunación, mientras que Argentina es tomada como ejemplo internacional gracias a su sistema sanitario articulado entre productores, entes sanitarios y el Estado a través del Senasa”.

“La realidad también es mostrar cómo está el mundo en cuestiones de aftosa, que es lo que nos interesa debido a nuestra intensa actividad ganadera, en donde la realidad nos marca un contexto global difícil. Acá se dieron muchísimos cambios y demás, pero para el mundo somos un ejemplo a seguir en cuanto a estas cuestiones. Sudáfrica lleva tres meses vacunando y no ha podido llegar al millón de cabezas, mientras que, en nuestro país, en el término de dos meses, vacunamos más de 45 millones de animales. Eso tiene que ver con un sistema que viene aceitado desde hace muchos años”, acotó.

En cuanto a la revacunación que comienza el 8 de junio y termina el 10 de julio, indicó que “estará enfocada solamente en terneros y terneras, lo que dejaría a una gran parte de los animales jóvenes varios meses sin cobertura vacunal completa, lo cual puede generar complicaciones sanitarias y logísticas para los productores, como trasladar hacienda, generando toda una cuestión logística por cambiar las fechas con las cuales veníamos trabajando”.

“No es tan complicado. Solo entender que hay que cambiar la fecha, que por ahí nos dicen que el año que viene volvemos para atrás, a ser marzo y octubre, como estábamos acostumbrados”, destacó.

Sobre la rápida propagación de la cepa SAT-1 del virus de la fiebre aftosa, uno de los siete serotipos de la enfermedad reconocidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal, causante de graves crisis ganaderas en Sudáfrica y que ya ingresó a tres países de la Unión Europea, indicó que “nosotros rápidamente podemos dar respuesta e inmunizar la hacienda. Y eso es gracias al sistema que se viene trabajando hace 30 años, que tendrá errores y virtudes, pero no deja de ser un gran acierto, siendo un ejemplo en el mundo que el Estado nacional debe tener en cuenta”.