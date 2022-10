Durante la gestión de Macri las marchas de Camam eran mensuales, pero actualmente el área del Adulto no se ha expresado sobre la atención de la obra social.

Lapido expresó que "las marchas se hacían porque PAMI estuvo cortado por casi un año y medio. Las respuestas de PAMI las tiene que dar su titular, no desde el Área del Adulto mayor" y preguntó por qué Francisco Álvarez, quien se manifestó contra la obra social no decía nada cuando estaba Nativus con una muy mala atención.

“Álvarez está haciendo campaña y nosotros estamos trabajando en el Centro de Día, en los proyectos que tenemos; nosotros seguimos en nuestro rol. Las autoridades han cambiado y muchos de los protagonistas de ese momento ya no están. Vamos a volver a convocar al Camam la semana que viene para llamar a todos los representantes de los centros de jubilados que quieran participar”.

“Comparto la tardanza en los turnos. No soy necio en eso. En el gobierno anterior nos quitaban los derechos y hoy no está pasando eso. Las fallas están pero hay una gran diferencia. Antes tuvimos un año cortado el PAMI y teníamos una empresa que no funcionaba”, expresó Lapido.

“En el gobierno anterior no podíamos hacer las colonias ni los talleres. Fue un gobierno gerontocida, y no es así en este gobierno actual”, dijo Lapido, quien pidió “no ser funcional a la derecha”.

Asimismo, dijo que “es muy importante hacer la colonia porque hay mucha gente que sufre depresión, y a su vez tiene que haber una excelente atención de PAMI. Comparto la crítica”.

Finalmente, se refirió al momento en que fue denunciado por vacunarse previo a los adultos mayores. Expresó que “somos personal de salud; nosotros estuvimos con las pocas y muchas herramientas que teníamos para resolver en un contexto de pandemia. No estábamos en nuestra casa”.