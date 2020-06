Vidal se presentaría como querellante en la causa de espionaje durante el macrismo

Así lo confirmaron a Télam fuentes del entorno de la ex gobernadora de Juntos por el Cambio (JxC), quienes precisaron que el juez de Lomas "la llamó el jueves de la semana pasada, para comunicarle que estaba involucrada y que iba a ser citada".

El magistrado quedó en enviarle la citación vía correo físico y electrónico, y Vidal aguarda que llegue "entre esta semana y la próxima", según agregaron las fuentes.

"Una vez que sea citada y vea qué hay en la causa es muy probable que se presente como querellante, igual que (el jefe de Gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta", explicaron cerca de la ex gobernadora, y agregaron que, de ser así, los representará el mismo abogado, Mariano Mendilaharzu.

El desfile de presuntas víctimas comenzó la última semana, cuando la vicepresidenta Cristina Fernández y Rodríguez Larreta solicitaron ser tenidos por querellantes luego de que se les exhibieran materiales que daría cuenta del espionaje.

En los próximos días pasarán por el mismo escenario el ex intendente de La Plata Pablo Bruera y el titular del PJ de esa Ciudad Luis Lugones, que ya fueron advertidos por el juzgado de Lomas de Zamora acerca de que se estaba ordenando la información recolectada sobre ellos para que pudieran verla.

Alconada Mon, sobre el espionaje: "Intentaban cazar mis fuentes" cuando investigaba a Arribas y a Calcaterra

El periodista Hugo Alconada Mon brindó hoy detalles del espionaje ilegal que sufrió durante el gobierno de Mauricio Macri, tras presentarse ayer ante el juzgado federal de Lomas de Zamora que lleva adelante esta investigación.

Alconada Mon contó que fue convocado desde el juzgado a cargo de Federico Villena, quien investiga la causa de presunto espionaje ilegal -en la que también figuran como damnificados Cristina Fernández de Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta, entre otros- donde le mostraron los documentos de la causa en la que fue víctima.

“La justicia me mostró lo que hay sobre el espionaje que desarrollaron en mi contra, donde me cuentan que en mi caso para no mencionarme por mi nombre jugaban con mi apellido y me decían `Anaconda´”, relató el periodista en declaraciones a FM 95.1.

"Fueron a La Plata para ver dónde vivo, rastrearon el domicilio de mis padres, que son dos jubilados mayores de 70 años, y luego hicieron un seguimiento de mi auto”, detalló.

2.jpg

El periodista también indicó que desde el juzgado le hicieron escuchar audios donde los espías comentaban su presencia en los tribunales de Comodoro Py, e intentaban determinar qué jueces podrían ser fuentes para sus artículos. "Intentaban cazar mis fuentes, con un eje en particular, que es lo que estaba publicando en ese momento que era el capítulo argentino del Lava Jato, con Gustavo Arribas (titular por entonces de la Agencia Federal de Inteligencia) y el primo de Macri Angelo Calcaterra”, relató Alconada Mon.

"Esta no es la primera vez que me pasa, la diferencia es que esta vez todo quedó volcado en un expediente. Esto es un vicio del espionaje argentino desde hace décadas”, resumió el periodista del diario La Nación.

Según surge de los documentos que le mostraron en el juzgado, contó, “dos de los agentes de Inteligencia entraron a la Casa Rosada y uno de ellos se reunió con una colaboradora directa de Macri, Susana Martinengo”, y "mientras uno de ellos está reunido con esta asesora presidencial, el otro le manda el legajo `Anaconda´ por WhatsApp”.

Sobre el futuro de esta causa en relación al espionaje que sufrió, Alconada Mon indicó que “habrá que ver si los acusados al ser indagados cierran la boca o dicen que recibieron órdenes superiores”.

“El que aparece como máximo superior es Alan Ruiz, Director de operaciones especiales de la AFI, quien respondía a Arribas y Majdalani (la cúpula del organismo). Habrá que ver si se inmola o si dice que recibió órdenes”, manifestó el periodista.