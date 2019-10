Vidal se reunirá con Macri para recuperar los fondos del IVA y Ganancias

Asimismo, la gobernadora bonaerense no descarta presentar un recurso de amparo ante la propia Corte Suprema, si la Casa Rosada determina que no habrá reintegro de los fondos coparticipables -más de siete mil millones de pesos- porque la Provincia no está incluida en el fallo que se dio a conocer en las últimas horas.

Vidal se reunirá con Macri y con el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, para tratar de arribar a un acuerdo que se ajuste al fallo de la Corte. El máximo tribunal determinó ayer que la reducción del IVA y del Impuesto a las Ganancias dispuesta por el gobierno nacional luego de las elecciones primarias no puede afectar los fondos de coparticipación que corresponden a las provincias.

El fallo es interpretado como un revés para la gestión de Mauricio Macri, aunque afectará las finanzas del próximo presidente. Se trata de unos 34.000 millones de pesos que deberá poner la Nación sin ayuda de las provincias.

Si bien la gobernadora bonaerense viene dialogando con Macri de este tema en reserva desde que unos 15 gobernadores opositores presentaron un recurso ante la Corte, con el reciente fallo del máximo tribunal se aceleraron los reclamos de Vidal. Y en lo formal habrá un pedido concreto al Presidente y a Lacunza en los próximos días.

Desde La Plata esperan que haya una reacción positiva de parte de la Casa Rosada ante el reclamo de Vidal aunque la gobernadora se guarda un as en la manga que es presentar a la Justicia el mismo reclamo que anteriormente hicieron los mandatarios del PJ. Es que en el entorno de la gobernadora bonaerense sostienen que si pierden las elecciones la provincia deberá estar resguardada desde lo legal para que el nuevo jefe de Estado no deje afuera de la devolución de fondos a Buenos Aires.

En el Ministerio de Hacienda bonaerense ya hicieron las cuentas: Se trata de 7.000 millones de pesos por la quita de coparticipación para pagar la eliminación del IVA en productos de la canasta básica y la reducción de Ganancias. De hecho, en la provincia que maneja Vidal limitaron las medidas de contención social después de las PASO precisamente porque no podían contar con los fondos necesarios.