Un automovilista protagonizó este viernes un violento accidente en la Autovía Nacional N.º 12 al perder el control de su rodado, impactar contra el guardarraíl central y volcar sobre la calzada. El hecho ocurrió cerca de las 11.30 a la altura del kilómetro 159, en sentido de circulación de Entre Ríos hacia Buenos Aires.

Por motivos que se tratan de establecer, el conductor de un automóvil Nissan —un hombre de 60 años con domicilio en la localidad bonaerense de Vicente López, que se desplazaba hacia su ciudad de residencia— se desvió hacia el cantero central de la traza vial. Tras chocar de lleno contra las defensas metálicas, el vehículo terminó volcado sobre uno de sus laterales e interrumpió parcialmente el tránsito.

Al advertir la situación, un médico que transitaba circunstancialmente por la zona se detuvo a brindar las primeras asistencias, mientras se daba aviso de inmediato a las fuerzas de seguridad y de emergencia. Una dotación de los Bomberos Voluntarios de Ceibas acudió al lugar a bordo del Móvil N.º 24 de rescate.

Al arribar, el personal bomberil constató que el automovilista permanecía atrapado en el habitáculo con una fractura expuesta en uno de sus brazos. Mediante técnicas específicas de liberación, los rescatistas lograron extraerlo con éxito del interior del vehículo siniestrado.

Una vez asegurado, el herido fue asistido y trasladado inicialmente en la ambulancia de los bomberos locales hasta el Hospital Eva Duarte. Ante la complejidad de su lesión, posteriormente se coordinó su derivada hacia el Hospital Centenario de Gualeguaychú para una atención de mayor complejidad.

En la escena trabajaron de manera coordinada efectivos de la Policía de Ceibas, el Puesto Empalme, la Policía Caminera de Brazo Largo, Policía Científica de Islas y Gendarmería Nacional del Puesto Vial Ceibas, quienes implementaron un operativo de prevención y ordenamiento vehicular.

Una vez concluidas las pericias de rigor, el personal abocado a la emergencia efectuó las tareas de limpieza y barrido de la calzada. El vehículo fue retirado por el servicio de auxilio enviado por la concesionaria vial, y la circulación quedó totalmente normalizada pasada las 12.30. La dotación de bomberos completó su regreso a la central a las 12:52, tras finalizar el operativo de asistencia.