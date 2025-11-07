Un hombre quedó atrapado en su vehículo y fue rescatado por bomberos tras protagonizar un violento siniestro vial esta mañana en Ruta 14, en jurisdicción de Puerto Yeruá, Concordia. Según se informó a AHORA, fue derivado en ambulancia para que recibiera atención médica. Hay otros dos heridos, cuyas lesiones no revestirían gravedad.

El hecho sucedió a aproximadamente a las 4:25 a la altura del kilómetro 242, en la intersección con la ruta de acceso a Puerto Yeruá, en momentos en los que estaba lloviendo con intensidad. Por causas que se investigan, un camión impactó contra una camioneta cuando el vehículo de menor porte intenta ingresar a la autovía.

El siniestro vial fue protagonizado por una camioneta Jeep Grand Cherokee, conducida por un hombre de 35 años, oriundo de Estancia Grande, quien viajaba con otras dos personas, y por camión Mercedes Benz, que era manejado por un ciudado de 58 años, domiciliado en Virrey Ceballos, Buenos Aires.