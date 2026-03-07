En la noche de este viernes, alrededor de las 20:30 horas, se produjo un grave siniestro vial en el kilómetro 87 de la Ruta Nacional 14. El hecho involucró a tres unidades de transporte de carga y dejó como saldo tres personas heridas, dos de ellas con lesiones de consideración.

Según el reporte oficial de la Comisaría Séptima, un camión Fiat Iveco de la firma Soluciones Ambientales, que circulaba en sentido Norte-Sur con una carga de residuos de la empresa Coca-Cola, colisionó por causas que aún se investigan contra un vehículo que se encontraba detenido sobre la banquina.

Al momento del impacto, dos choferes misioneros de 43 y 46 años se encontraban debajo de uno de los camiones realizando tareas de reparación por un desperfecto mecánico. Producto de la fuerte colisión, la unidad embestida se desplazó hacia adelante, golpeando a un segundo camión estacionado y atrapando a los operarios.

Fuentes policiales confirmaron que los dos hombres oriundos de Misiones sufrieron heridas graves en sus extremidades, aunque se encuentran fuera de peligro. Por su parte, el conductor del camión recolector, un hombre de 31 años domiciliado en Gualeguay, presentó lesiones de carácter leve. Todos fueron trasladados para estudios de mayor complejidad.

Debido a que la carga de residuos quedó esparcida sobre el asfalto, el carril con sentido hacia Buenos Aires permanece totalmente cortado. En el lugar trabaja un amplio operativo que incluye a Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, Policía Científica, Gendarmería Nacional y personal de Seguridad Vial, quienes aguardan la remoción del material para liberar la calzada.