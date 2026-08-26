El juez federal Hernán Viri explicó en Bolazo Stream y Cero los fundamentos de la resolución mediante la cual dispuso la clausura de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú y remarcó que la medida no implica el cierre del predio industrial.

Según explicó el magistrado, la causa lleva más de un año de tramitación y la posibilidad de disponer una clausura había sido planteada meses atrás por el fiscal federal durante una audiencia pública. En ese momento, Viri consideró que la medida podía resultar prematura debido a las implicancias que tiene el funcionamiento del Parque Industrial en términos productivos y laborales, pero también por la necesidad de garantizar el cuidado ambiental.

“Intentamos desde el tribunal y la Fiscalía hacer mesas de trabajo. Se han presentado planes por parte de Codegu, pero después de más de un año de trámite y de tratar de buscar otras soluciones, la verdad es que todas las pericias fueron arrojando resultados malos”, explicó.

El juez señaló que los estudios realizados determinaron niveles de contaminación por encima de los parámetros establecidos por la legislación. En particular, mencionó que la última pericia detectó “materia fecal en exceso, Escherichia coli en exceso y metales en exceso”, de acuerdo con los límites establecidos en el Anexo II de la Ley 24.051.

“Esto es algo objetivo, dan por arriba del riesgo permitido por la ley”, sostuvo Viri. Frente a estos resultados y a lo que consideró una afectación concreta al ambiente, decidió avanzar con la clausura preventiva de la planta hasta que pueda regularizarse su funcionamiento.

El magistrado destacó además el trabajo de los peritos que intervinieron en la causa. Señaló que Candia y Agüero, profesionales con experiencia en la materia, declararon en el expediente y coincidieron en las conclusiones de las pericias. Candia, quien se desempeña como jefe de Delitos Ambientales de la Policía Federal, incluso propuso la clausura por los efectos que la situación podría tener sobre la vida humana.

“Me parece que había pasado más que un tiempo prudencial y tenía fundamentos”, afirmó Viri.

La medida no alcanza al Parque Industrial

Uno de los puntos que el juez buscó aclarar es el alcance de la resolución. “Lo que dispongo no es la clausura del Parque Industrial, sino de la Planta”, enfatizó.

Según explicó, una vez que la medida quede firme, cada una de las empresas deberá resolver de qué manera tratará sus efluentes. Entre las alternativas posibles mencionó mejorar la planta existente, construir instalaciones propias o contratar a una empresa especializada.

“Eso queda en el ámbito de la libertad y lo que cada uno disponga. Yo lo que dispuse es que esto, como está, no puede seguir funcionando”, señaló.

Al mismo tiempo, la resolución contempla controles periódicos sobre las empresas para evitar que, ante la clausura de la planta, los residuos terminen siendo volcados directamente al río.

“Una vez que se esté materializando la clausura, va a haber un control periódico para que no se dé esta situación, que sería más nefasta, más nociva que lo anterior”, explicó.

Viri también indicó que durante el trámite de la causa se analizaron propuestas de inversión para solucionar el problema, aunque aclaró que los resultados de las pericias continuaron siendo negativos. “Más allá de las buenas intenciones de los programas de inversiones, las pericias siguen dando mal”, sostuvo.

La resolución todavía no se encuentra firme. Las partes tienen la posibilidad de recurrir ante la Cámara Federal para que revise la decisión. “Una vez que quede firme, esto se va a materializar”, aclaró el juez.

Indagatorias a los responsables

Además de disponer la clausura preventiva, Viri llamó a indagatoria a personas vinculadas con la administración del Parque Industrial, a quienes atribuyó una posible responsabilidad en la situación investigada.

“También llamé a indagatoria a las personas que de alguna manera tienen una responsabilidad en la situación a la que llegamos. Tendrán que responder por lo sucedido hasta acá”, explicó.

El magistrado sostuvo que, de acuerdo con los elementos incorporados al expediente, durante el período investigado el Parque Industrial “parecería que no cumplió con uno de sus cometidos, que fue el tratamiento de los desechos”.

Las personas citadas a indagatoria son quienes integran la administración del Parque Industrial. Tras escuchar sus explicaciones, Viri deberá resolver la situación procesal de cada una de ellas y determinar, de acuerdo con las pruebas reunidas, si corresponde dictar un sobreseimiento, una falta de mérito o un procesamiento.

“Voy a escuchar a cada uno de los imputados y después voy a evaluar quién tiene un grado de responsabilidad y quiénes no”, indicó.

Las indagatorias se realizarán durante los próximos meses, de acuerdo con la agenda prevista por el Juzgado Federal. El avance de esas actuaciones y la eventual revisión de la resolución por parte de la Cámara Federal determinarán los próximos pasos de una causa que lleva más de un año y que ahora tiene en el centro de la discusión el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Efluentes y su impacto ambiental.