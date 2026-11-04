El juez federal Hernán Viri dialogó con Cero y Bolazo Stream sobre la causa de contaminación que involucra al Parque Industrial Gualeguaychú y los resultados de la audiencia que se desarrolló ayer.

“La audiencia fue fructífera, no solo por la participación de las partes, sino porque también estuvieron presentes la subsecretaria de Ambiente Municipal, y la secretaria de Ambiente de la Provincia. Quiero ser prudente en la decisión que tome, por eso, quiero tomarme unos días para pensar”, manifestó Viri.

El juez federal recordó que la causa inició hace más de un año y medio y, después de intentar que la Codegu adopte medidas efectivas para revertir la situación, dispuso la clausura de la planta de tratamiento de efluentes.

“Eso fue confirmado por la Cámara Federal de Paraná, se agotaron todas las vías judiciales. No obstante, habiendo quedado firme, una de las partes dispuso el recurso de reposición, eso es lo que derivó en la audiencia de ayer, y ahora lo que tengo que decidir es si mantengo la clausura, o en virtud de las cosas que se fueron haciendo desde que decreté la clausura, alcanzan para modificar la medida”, apuntó Viri.

El magistrado reconoció que “las fuentes de trabajo del Parque Industrial no escapan a mi conocimiento, por eso soy consciente que tengo una gran responsabilidad, y esto afecta a mucha gente en la ciudad. Yo vivo acá, amo esta ciudad, quiero que funcione el Parque Industrial, pero quiero también un ambiente sano y limpio”.

La planta todavía no está clausurada, pero lo que el juez resuelva va a ser definitivo. Debido al feriado del lunes 9, adelantó que la decisión la comunicará entre el martes y el miércoles de la semana que viene.