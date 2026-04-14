Un automóvil despistó durante la madrugada de este martes en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 204, en jurisdicción de Ubajay, departamento Colón.

Según se informó, el siniestro ocurrió cuando un Toyota Corolla que circulaba de sur a norte perdió el control y terminó saliendo de la calzada hacia el cantero central.

El vehículo era conducido por un hombre de 39 años, quien viajaba acompañado por otros dos hombres mayores de edad, todos oriundos de la ciudad de Campana.

A pesar del despiste, no se registraron personas lesionadas y tampoco hubo intervención de otros vehículos en el hecho.