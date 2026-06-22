El siniestro ocurrió alrededor de las 20:45, a la altura del kilómetro 2 de la traza, en sentido Entre Ríos–Buenos Aires, y fue protagonizado por un camión marca Mercedes-Benz con semirremolque que transportaba vehículos.

De acuerdo con el informe difundido por Bomberos Voluntarios de Ceibas, una dotación se desplazó hasta el lugar a bordo del Móvil Nº 24 y, al arribar, constató que el conductor ya había logrado salir del habitáculo gracias a la ayuda de otros camioneros que circulaban por la zona.

El hombre presentaba diversas lesiones, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia del Hospital Eva Duarte de Ceibas. Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, fue derivado al Hospital Centenario de Gualeguaychú para una mejor evaluación y tratamiento.

Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del transporte y terminó volcando sobre el cantero central de la autovía.

Durante el operativo trabajaron efectivos de la Policía de Ceibas, del Puesto Empalme y de Gendarmería Nacional con asiento en Ceibas, quienes llevaron adelante tareas de ordenamiento y control del tránsito para evitar nuevos inconvenientes en la circulación.

Posteriormente, personal de la Policía Científica de Islas se hizo presente para realizar las pericias correspondientes que permitan determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.