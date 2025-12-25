Pasadas las 16 horas del miércoles, personal de Bomberos Voluntarios de Ceibas intervino en un siniestro vial en el km 0 de la Ruta Nacional 14.

El conductor de un automóvil Citroen C3, perdió el control y terminó volcando. Los cuatro ocupantes, dos varones y dos mujeres, viajaban desde Buenos Aires a Gualeguaychú.

Las mujeres fueron trasladadas al Hospital de Ceibas para evaluar sus lesiones.