DOS MUJERES FUERON HOSPITALIZADAS
Volcó una familia de Gualeguaychú en la Ruta 14
Pasadas las 16 horas del miércoles, personal de Bomberos Voluntarios de Ceibas intervino en un siniestro vial en el km 0 de la Ruta Nacional 14.
El conductor de un automóvil Citroen C3, perdió el control y terminó volcando. Los cuatro ocupantes, dos varones y dos mujeres, viajaban desde Buenos Aires a Gualeguaychú.
Las mujeres fueron trasladadas al Hospital de Ceibas para evaluar sus lesiones.
