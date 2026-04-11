Desde el Área de Juventud de la Municipalidad de Gualeguaychú anunciaron que, a partir de la primera semana de mayo, regresarán las clases de apoyo escolar gratuitas en Punto Joven, una propuesta destinada a estudiantes del nivel secundario con el objetivo de acompañar sus trayectorias educativas y fortalecer el rendimiento académico.

El espacio funcionará en su nueva sede de Gervasio Méndez 1104 y ofrecerá acompañamiento en distintas materias a cargo de profesores y estudiantes avanzados. La iniciativa busca brindar un ámbito adecuado para resolver dudas, reforzar contenidos y promover hábitos de estudio, en un entorno accesible para los jóvenes de la ciudad.

Las clases estarán organizadas en diferentes días y horarios según la materia. En el caso de Matemáticas, habrá encuentros los lunes y jueves de 9 a 11, y también los miércoles en doble turno, de 9 a 11 y de 14 a 16. Para Lengua y Literatura, las clases se dictarán los martes de 15 a 16 y los miércoles de 9 a 10. En tanto, Química contará con dos espacios semanales: los martes de 13.30 a 14.30 y los viernes de 9 a 10. Por su parte, Inglés se ofrecerá los martes de 9 a 10 y los jueves de 14 a 15.

“Quienes estén interesados en sumarse podrán acercarse a la sede del Área de Juventud de lunes a viernes en el horario de 7 a 13, mientras que a partir de mayo la atención se extenderá de 8 a 16. También podrán realizar consultas telefónicas al 3446-516675”, indicaron desde el Municipio.