Alrededor de las 15:40 horas, personal de Comisaría Séptima de Gualeguaychú intervino tras un llamado recibido en la Sala de Tráfico del Comando Radioeléctrico, que alertaba sobre un posible siniestro vial en la Autovía Nacional 14, a la altura del kilómetro 70, en sentido norte-sur.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la participación de un camión Mercedes-Benz, tipo chasis con cabina, que transportaba cajones vacíos y circulaba desde la localidad de San José hacia la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a lo manifestado por su conductor, un hombre de 68 años domiciliado en Colón, el vehículo habría recibido un impacto en la parte trasera, lo que provocó la pérdida de control y su posterior vuelco sobre la banquina oeste.

En el hecho también se vio involucrado un automóvil Toyota Corolla, que circulaba en el mismo sentido desde Paraguay hacia la localidad de Garín. Según indicó su conductor, de 38 años, quien viajaba acompañado por su pareja de 36 y su hija de 7 años, habría perdido el control tras una maniobra de un tercer vehículo que circulaba delante por el carril rápido, colisionando luego con el camión y volcando.

Como consecuencia del siniestro, no se registraron personas con lesiones de gravedad. Sin embargo, la menor fue trasladada junto a su madre a un centro de salud para su atención, confirmándose posteriormente que presentaba lesiones de carácter leve.

En el lugar trabajó personal de Comisaría Séptima, Dirección de Prevención Vial y efectivos de Gendarmería Nacional Argentina.