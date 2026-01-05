Con el inicio de la nueva concesión vial a cargo de Autovía del Mercosur, las rutas nacionales 12 y 14 reactivan el cobro de peajes a partir del martes 6 de enero, pero con un cambio fundamental: el pago será exclusivamente electrónico, eliminando por completo el uso de efectivo en todas las estaciones.

En esta primera etapa, el único medio disponible será el sistema TelePASE, que ofrece un descuento del 50% respecto a otros métodos que se incorporarán progresivamente, como tarjetas de crédito, débito, códigos QR y billeteras virtuales a partir de la segunda quincena de enero.

Esta medida “busca modernizar el sistema de cobro, agilizar el tránsito y mejorar la seguridad en las vías, especialmente en tramos clave como los que conectan nuestra ciudad con el resto de la provincia de Entre Ríos y hacia Brasil.”

“Sin embargo, para evitar inconvenientes, como multas o demoras en los controles, es esencial que los conductores tomen recaudos previos”, manifestaron desde el Municipio de Gualeguaychú, y recomendaron “ a todos los vecinos y visitantes planificar sus viajes con antelación y adherirse al TelePASE lo antes posible, ya que sin este dispositivo no será posible abonar el peaje de manera inmediata”.

Entre los principales recaudos a tener en cuenta destacan:

-Verificar el estado del vehículo: antes de salir a la ruta, asegúrese de que su auto o moto cumpla con las normas de seguridad vial, incluyendo luces, frenos y neumáticos en buen estado. Las rutas 12 y 14 suelen presentar tráfico intenso, especialmente en temporada de verano.

-Respetar límites de velocidad y señales: con el nuevo sistema, las cabinas de peaje operarán de forma automática, por lo que es vital mantener la distancia de seguridad y no detenerse innecesariamente.

-Evitar circular sin TelePASE: quienes no cuenten con el dispositivo podrían enfrentar sanciones o tener que desviarse, lo que prolonga el viaje y aumenta los riesgos.

Para obtener el TelePASE de manera rápida y sencilla, siga estos pasos:

1-Acceda al sitio oficial telepase.com.ar o a plataformas asociadas como Mercado Pago o MODO.

2-Complete el formulario en línea con sus datos personales, la patente del vehículo y el medio de pago preferido (tarjeta de crédito, débito o billetera virtual).

3-Elija la opción de envío: puede recibir el dispositivo en su domicilio en 24 horas hábiles (con costo adicional) o retirarlo gratuitamente en uno de los más de 300 puntos de adhesión habilitados, como estaciones de servicio o centros viales cercanos a Gualeguaychú.

4-Una vez recibido, active el TelePASE ingresando a la sección correspondiente en el sitio web o app, y colóquelo en el parabrisas del vehículo según las instrucciones (generalmente detrás del espejo retrovisor).

5-Espere el período de habilitación: el sistema se activa en toda la red vial en 72 a 96 horas hábiles, por lo que es ideal tramitarlo con tiempo.

Adicionalmente, puede adherirse por WhatsApp al 11-2372-7757, llamando al 0800-122-7273 o en cabinas especiales de peaje adaptadas para este fin. Este proceso no solo facilita el pago automático sin detenerse, sino que también contribuye a reducir congestiones y emisiones contaminantes en nuestras rutas.