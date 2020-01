Walter Queijeiro atacó a Flor de la V por su identidad de género

Después de muchos años de lucha, la actriz y conductora, que actualmente protagoniza La Fiesta Inolvidable en el Teatro Corrientes de Mar del Plata, obtuvo su documento en el que figura su nombre actual, Florencia Trinidad, y donde queda claro que su sexo es “femenino” en diciembre de 2010, cuando el proyecto de Ley todavía se estaba debatiendo en el Congreso. Y su caso sirvió para marcar un precedente y que se pudiera avanzar en ese sentido. Sin embargo, para Queijeiro nada de esto parece ser suficiente.

“Esa ley se aprobó hace diez años. Y yo soy de respetarla: una vez que se aprobó, ya está. ¿Para qué debatir algo que se aprobó?", empezó diciendo el periodista. Y, al ser consultado sobre el caso particular de de la V, aseguró: “Tiene el documento, la ley dice que es una mujer argentina. Después, los arqueólogos que investigarán de acá unos años si fue hombre o mujer van a tener complicaciones. Pero bueno, si le preguntás a Walter Queijeiro, va a decir que es una mujer porque tiene documento y ya se aprobó eso”.

Entonces, ante la repregunta del conductor del ciclo, el periodista aseguró: “Biológicamente es un hombre. Yo no soy médico, pero si tienen alguna enfermedad, yo creo que le van a tener que dar la medicación correspondiente a un hombre”.

Queijeiro recordó que ya había tenido un enfrentamiento con Pablo Goycochea, marido de Flor, por un comentario que él había realizado en AM, el magazine de Telefe en el que trabajaba. “Una vez tuve un problema con el esposo que me desafió a pelear. Fue en 2012, por algo que yo dije que ni si quiera me acordaba porque hacía dos años que me había ido de ese programa”, reconoció el periodista.

Sin embargo, seis años más tarde y a pesar de todos los avances que la sociedad está dando en relación al respeto por la diversidad, Queijeiro mantiene la misma postura. Y sostiene que está en contra de la enseñanza en ese sentido que se está tratando de implementar en todas las escuelas primarias.

“La escuela pública tiene que tener otras prioridades. Me gustaría ver cuál es el contenido que le dan. Votaría que haya escuelas que den ESI (Educación Sexual Integral) y otras no para que los padres puedan optar”, expresó en relación a la ley sancionada en 2006.

Y fue más lejos aún al asegurar: “No me gusta que enseñen las diversas orientaciones sexuales en la primaria. Quizá, en el secundario sí. Pero eso no te lo tienen que enseñar en la escuela, eso uno lo va adquiriendo. Sí, puedo llegar a entender, que haya gabinetes psicológicos que detecte cierta conflictividad. Como antes había, pero eso siempre lo hubo. Pero tiene que haber una reglamentación del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación para dictar ciertas reglas. Porque nadie sabe lo que estudian los chicos en las escuelas públicas”.