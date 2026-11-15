La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) advirtió que los caudales del río Paraná continúan por encima de los valores habituales y anticipó que durante noviembre podría repetirse un comportamiento hidrológico similar al del mes pasado. Además, alertó sobre la posibilidad de nuevos episodios de aguas altas durante los próximos meses, publicó Corrientes Hoy.

La advertencia fue difundida este viernes 13 de noviembre, en el marco del seguimiento permanente de la situación hidrológica del río Paraná. Según el informe, los caudales que ingresaron a la represa se mantuvieron significativamente por encima de los promedios históricos.

De acuerdo con los registros de la entidad, durante septiembre los valores superaron en un 37% la media histórica, mientras que en octubre estuvieron un 106% por encima del promedio. En este último mes, el caudal afluente medio mensual alcanzó los 14.400 metros cúbicos por segundo, el registro más alto para un octubre desde que comenzó la serie estadística en 1971.



Qué pronóstico realizó Yacyretá para noviembre

La entidad indicó que se espera que durante noviembre continúe un comportamiento hidrológico similar al de los meses anteriores. Por este motivo, los niveles del río aguas abajo de la represa acompañarán la tendencia de los caudales afluentes.

Para este viernes, el caudal de ingreso a Yacyretá se estimó en aproximadamente 24.700 metros cúbicos por segundo. Para los días siguientes, las proyecciones contemplaron valores de entre 24.500 y 20.500 metros cúbicos por segundo.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, el informe señaló que entre el viernes 13 y el martes 17 de noviembre no se esperan precipitaciones de relevancia hidrológica en la cuenca.

Cómo estarán los niveles del río en Ituzaingó y Ayolas

El reporte también incluyó las previsiones para las localidades ubicadas aguas abajo de la represa.

En Puerto Ituzaingó, Corrientes, los niveles previstos para estos días se ubicarán entre los 3,2 y 2,4 metros. La medición registrada este viernes a las 11 fue de 3,18 metros. El nivel de alerta está establecido en 3,50 metros y el de evacuación, en 4 metros.

En tanto, en Puerto de Ayolas, Paraguay, se registraron niveles de entre 4,8 y 4,6 metros. A partir del sábado 14 se esperaba un descenso gradual, con valores de entre 4,3 y 3,8 metros, por debajo de las marcas de alerta e inundabilidad.

Alerta por posibles crecidas durante el verano

Más allá de las previsiones para los próximos días, Yacyretá advirtió sobre un escenario hidrológico que podría complicarse durante los próximos meses.

Según el informe, la evolución de los índices climáticos y las proyecciones de organismos especializados anticipan una alta probabilidad de que durante el trimestre comprendido entre noviembre de 2026 y enero de 2027 se produzcan nuevos eventos asociados a niveles elevados de los ríos.

La entidad continuará con el monitoreo de los caudales y las condiciones de la cuenca, y actualizará las previsiones ante posibles cambios en el comportamiento del río Paraná.

Fuente: ElOnce