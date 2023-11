El gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, dialogó con Maximiliano Montenegro en Ahora Play y dejó precisiones sobre el futuro del espacio opositor y sobre cuál será su posición en el balotaje, que definirá el próximo presidente de los argentinos.

“Nosotros hicimos público el posicionamiento, en una reunión que tuvimos el miércoles pasado con los otros 10 gobernadores de nuestra coalición. Pero primero quiero aclarar que yo no soy neutral, porque hay una simplificación muchas veces del periodismo, que plantea que hay quienes que apoyan a uno u otro candidato o el que es neutral. Yo no soy neutral. Yo creo que hay que ir a votar, y que hay que votar positivamente por alguno de los candidatos que quedaron en la segunda vuelta. Nuestra candidata no quedó”, dijo.

Frigerio aseguró que lo eligieron "para resolver los problemas de los entrerrianos" y para "ser custodio de los valores que representamos", y en esa línea dijo que es "importante sostener la unidad".

"Para sostener la unidad hay que privilegiar la defensa de esos valores antes que los posicionamientos de cara al balotaje. A nosotros no nos eligieron para determinar quién va a ser el próximo presidente. Independientemente de eso, cada uno tiene su postura personal de lo que hay que hacer el 19 de noviembre", consideró.

En esa línea, se diferenció de quienes hicieron público su posicionamiento en la segunda vuelta, entre quienes se encuentran Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que apoyan a Javier Milei: "Algunos creen que es importante hacerlo público, y otros como yo, que no".

"Es una decisión personal que yo respecto, pero hoy después de la derrota hay un replanteo de la conducción. A nivel de la institucionalidad del espacio, decidimos que era más importante sostener la unidad de Juntos por el Cambio, o como se llame nuestro espacio a futuro", dijo.