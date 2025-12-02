Esta propuesta académica es única en Argentina, Latinoamérica y España, orientada a fortalecer al sector quesero mediante la formación de especialistas capaces de comunicar, valorar y promover la cultura quesera como patrimonio gastronómico, territorial e identitario.

Sobre la Diplomatura

La Diplomatura surge ante la creciente demanda de conocimientos especializados vinculados al queso: producción, calidad, identidad territorial, comunicación gastronómica, comercialización y cultura quesera.

Busca formar recursos humanos capaces de desempeñarse interdisciplinariamente, generar emprendimientos y fortalecer al sector productivo y gastronómico de diversas regiones. y brindar conocimientos, habilidades y competencias para trabajar profesionalmente en el rubro quesero, desde la comunicación, la gastronomía, la producción, la distribución, el análisis sensorial y la valorización territorial.

Destinada al público general y profesionales vinculados a la gastronomía, industria láctea, turismo, comunicación, comercialización, sommeliería, emprendimientos alimentarios, educación y afines; está coordinada por la Dra. Beatriz Coste y el cuerpo docente, está integrado por especialistas de destacada trayectoria en tecnología de quesos, análisis sensorial, gastronomía, comunicación alimentaria y desarrollo regional.

Esta Diplomatura es 100% A Distancia (sincrónica) y tiene una duración 36 semanas virtuales más una semana presencial.

Por más información e inscripciones: www.fb.uner.edu.ar