Respecto al escenario de negociación salarial, desde el gremio docente mayoritario se remarcó: “Estamos convencidos de que no hay verdadera redistribución de la riqueza, ni salida real a la crisis económica y social, si no se avanza en un esquema de recomposición salarial para el conjunto de la clase trabajadora, y en particular para la docencia, que implique un incremento por encima de los índices inflacionarios emitido por los diferentes organismos para el presente año”.

Consideró que “ya es tiempo de que el Estado priorice las necesidades de los sectores más vulnerables y con ello el objetivo de que ninguna familia deba sobrevivir con ingresos que la ubiquen por debajo de la línea de pobreza”.

“Es por eso que la discusión debe tener centralidad en la recuperación de nuestros salarios, lo cual necesariamente tiene que verse complementado con una actitud deliberada del Estado en pos de controlar el mercado y supervisar las variaciones en los precios y tarifas que golpean nuestra capacidad de subsistencia”, sostuvo además y advirtió que “ningún porcentaje de aumento es real mientras los sectores del poder económico y los formadores de precios sigan manipulando arbitrariamente el costo de vida”.