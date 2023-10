Luis Alberto Dalcol*

En principio recordemos que la economía es una disciplina que se apoya en el criterio de la racionalidad.

Presume de respuestas lógicas de las personas ante un problema económico y establece reglas o leyes. Le pregunta al comprador sí al aumentar los precios compra más o menos cantidad, y ante la respuesta de que compra menos, infiere que en la demanda el precio y la cantidad juegan en relación inversa. Cuando aumenta uno disminuye el otro. De igual forma, lo hace con el vendedor - la oferta - y advierte que responde distinto, cuando sube el precio está dispuesto a desprenderse de mayor cantidad, en este caso precio y cantidad lo hacen en forma directa. Y en base a ello instituye sus principios y normas.

El homus economicus es muy particular. Si un país reestructura su deuda no analiza las quitas ni el alargamiento de plazos; solo mira el efecto en el riesgo país, que resume la credibilidad de lo pactado. Si se mantiene o sube el indicador razona que es un mal arreglo.

Sobre el candidato

En relación al aspirante presidencial, resulta interesante su auto percepción de anarco-capitalista. Anarco, es decir que apoya la falta de gobierno del Estado y al mismo tiempo se presenta como candidato a gobernarlo. Rara contradicción. No obstante, la democracia, le ha dado su bendición. En cambio la economía, acorde con el comportamiento del mercado, no ha ido en ese sentido; duda, que asemeja a no aceptarlo.

Diarios extranjeros, históricamente identificados con el pensamiento liberal, han sido crueles al calificarlo de “peligro para la democracia”. Ahora adhiere a esa línea el empresario armenio local, modificando su rol de mentor inicial. Economistas, de muchos sectores y países, han manifestado sus alertas en contra del candidato.

De pronto, más que de arquero se viste de barra brava. Le abandona la templanza y agrede. El racionalista no se enoja ni impone; debate y procura convencer a su rival con argumentos y sin gritos. Entienden ¡ C - - - - - !

Manifiesta que tiene 6 planes de dolarización. Son muchos. La mayor cantidad lo perjudica, aparenta de extravío. Como Groucho Marx y sus principios. Sus excesos lo ubican más allá del neo liberalismo, una deformación de las racionales ideas liberales.

Cotización

En política el “1.000 ei” cotiza sobre la par, a “2.000 ei”. En economía, en el mercado a término blue está a “900 ei”. El tiempo nos dirá si el fenómeno es pasajero o si la opinión vertida es un exabrupto que perdió todo valor; o mejor dicho que nunca tuvo valor.

*Contador