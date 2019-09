Busti se suma a las advertencias de Alberto: "No tenemos que caer en el sectarismo"

En el marco de un agasajo a un grupo de fiscales partidarios del Frente Entrerriano Federal (FEF) de Paraná, Jorge Busti remarcó: “Si bien el 11 de agosto hemos dado un paso importante, todavía no se ganó nada; la elección que cuenta es la del 27 de octubre y por eso no hay que bajar la guardia y resulta imprescindible seguir convenciendo a más entrerrianos para que acompañen al Frente de Todos”. Palabras similares tuvo Alberto Fernández en Madrid, donde mantiene una agenda política intensa. El candidato a presidente del Frente de Todos advirtió que no se había ganado más que una instancia del proceso electoral.