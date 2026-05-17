Tanto la yerba mate, como el desarrollo científico, tienen arraigo e historia en la Argentina. Un claro ejemplo es el Laboratorio de Neurobiologia Experimental (LNE) del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Entre Ríos (Ictaer), de doble dependencia Conicet-UNER, que funciona en la Facultad de Ciencias de la Alimentación (Concordia) y en la Facultad de Bromatología de Gualeguaychú, que es donde se investigan las propiedades de la yerba mate frente a enfermedades neurodegenerativas.

Hace 10 años, en la ciudad se comenzó a estudiar esta relación sobre un modelo animal para verificar si la yerba mate tenía efectos neuroprotectores frente a la enfermedad de Parkinson.

La licenciada en nutrición, docente, investigadora, tesista doctoral en Ictaer y miembro del LNE, Florencia Echeverría contó qué descubrieron hasta el momento: “La investigación surgió a raíz de un estudio de caso-control en humanos, donde se encontró una relación inversa entre el consumo de mate y la enfermedad de Parkinson. Esta investigación disparó la incógnita de si la yerba mate tiene un efecto protector de las neuronas. Es así que desarrollamos un modelo animal de la enfermedad y comenzamos a tratarlos con yerba mate durante un periodo crónico, y se demostró que había una menor afectación a nivel neuronal en ellos, con respecto a los que tomaban solamente agua. Aplicando este modelo experimental logramos demostrar que la yerba mate tiene cualidades de neuroprotección. Esto también fue corroborado por otro grupo de investigación argentino en cultivos celulares, a los que se le administró yerba mate y se encontró que las células sobrevivían más tiempo. Por lo tanto, existen varios estudios que han demostrado que tiene un efecto neuroprotector”.

La yerba con la que trabajan las científicas es la que se consigue normalmente en el supermercado. La colocan en un “mate”, realizan la cebada con agua caliente y luego hacen la extracción mediante un sistema de vacío, simulando la forma que tenemos de tomar mate. Luego, el mate extraído se suministra a los ratones que son parte del modelo animal utilizado para la investigación.

Echeverría aclaró que no es lo mismo tomar mate cocido, debido a “principalmente la cantidad de yerba que tiene un saquito, en contraposición al mate, además de que se le agrega una menor cantidad de agua. En el caso del mate, al haber más cantidad de yerba y la toma ser más prolongada, hay más compuestos bioactivos disponibles”. Estos efectos se han logrado comprobar en el consumo de más de un litro de mate por día.

La línea de investigación se focaliza en los efectos antioxidantes y antinflamatorios del mate. “La yerba tiene muchos beneficios y nosotros nos dedicamos a descubrirlos”, resaltó.

De acuerdo a la científica, la yerba cuenta con más de 200 compuestos que tienen un efecto para la salud. El gran plus es que se trata de algo natural con muchos beneficios. Esto es especialmente relevante desde el punto de vista de los fármacos, ya que demuestra que un alimento natural puede prevenir o mejorar la salud en general sin recurrir a remedios.

Dentro de la investigación del Parkinson, el equipo del LNE está evaluando el efecto de la yerba mate para prevenir los movimientos incapacitantes que desarrollan como efectos secundarios las personas con esta enfermedad que son tratadas con levodopa.

“Tenemos células que nos defienden, y estas células producen inflamación, esto es natural y normal a cierto nivel, en personas con enfermedad de Parkinson esta respuesta está exacerbada. La muerte neuronal se puede dar por esta respuesta. Y como la yerba mate tiene probados efectos antinflamatorios, podría con este efecto preventivo disminuir los efectos de inflamación”, explicó.

Además, el mate tiene efectos antioxidantes. “Normalmente en nuestro cuerpo se forman compuestos radicales que tienen efectos negativos en la salud y al mismo tiempo, tenemos antioxidantes para reducir o controlar esto, pero cuando nuestro cuerpo falla, estos compuestos se generan en mucha cantidad. Nosotros siempre hablamos de los compuestos antioxidantes de las verduras, pero el mate también los tiene. Entonces, previene la oxidación, ayuda a reducir estos compuestos nocivos y ayudamos al cuerpo”, expresó y agregó: “El Parkinson es multifactorial, por eso hablamos de atacar desde distintos frentes. Inflamación y oxidación van de la mano, entonces el mate ayudaría a neutralizar estos efectos”.

Además, el Laboratorio de Neurobiología Experimental trabaja con otras líneas de investigación abocadas al estudio de fármacos antipsicóticos, como el que se usa en el tratamiento de la esquizofrenia.

Uno de ellos es el haloperidol que, como efecto secundario, genera movimientos involuntarios: “Tenemos una línea de Cannabis que investiga estos efectos, con el objetivo de poder prevenirlos y evitarlos”.

Ciencia y comunidad

En paralelo a todas las investigaciones, en el marco de un proyecto de investigación, desde LNE realizaron una encuesta para conocer los hábitos de consumo en la población entrerriana, y si bien la totalidad del relevamiento se va a dar a conocer el 20 de mayo en la jornada "El mate nos une" en la Facultad de Bromatología, adelantaron algunos datos: “Logramos llegar a toda la provincia, al menos una persona de cada localidad nos respondió. Entre Ríos es una de las provincias que más yerba mate consume, según datos de Instituto Nacional de la Yerba Mate. Y es interesante que estos datos se corresponden con nuestra encuesta, se toma mucho mate en la provincia. También estuvimos estudiando qué representa el mate para las personas, y muchos respondieron que es tradición, compañía y que genera placer su consumo. Además, pudimos verificar que la yerba con palo es la más elegida”, contó Echeverría.

Sobre la jornada, la profesional manifestó que la idea es “mostrar a la comunidad y difundir lo que sabemos. Va a haber un segmento de intercambio y degustaciones. Eso es lo que estamos trabajando. Es importante que la gente sepa que hay científicos en la ciudad, y que pueden acceder a nosotros e intercambiar dudas. La información empodera y que la comunidad esté informada sobre qué consume es fundamental”.

Echeverría resaltó el rol de la ciencia en su intersección con la comunidad: “Es fundamental dar a conocer que en nuestra ciudad se hace ciencia, y que hay un montón de departamentos que desarrollan otras investigaciones. Tener un instituto de investigación en Gualeguaychú nos costó mucho. Conocer lo que ocurre ahí abre la mente para poder juzgar si es importante mantener la ciencia que se aboca a nuevos descubrimientos para mejorar la salud”.

El mate bajo la lupa de la ciencia y la historia

El próximo miércoles 20 de mayo se realizará la jornada abierta y gratuita “El mate nos une: ciencia, historia y salud en la Semana de Mayo”. La cita es de 16 a 19 horas en 25 de Mayo 709.

La propuesta se enmarca en el Proyecto de Investigación y Desarrollo “Representaciones sociales sobre el consumo de yerba mate y sus beneficios para la salud en la población de Entre Ríos, Argentina”, y tiene como finalidad compartir con la comunidad los principales resultados de la investigación, promoviendo el acceso a información científica en un lenguaje claro, cercano y accesible.

La jornada cuenta con el acompañamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y se desarrollará bajo la modalidad de feria abierta, con stands temáticos, experiencias participativas y actividades interactivas vinculadas a la historia de la yerba mate, su producción, sus beneficios para la salud y las formas de consumo presentes en la población entrerriana. También habrá propuestas lúdicas, espacios de intercambio con el público y dinámicas colectivas.

Entre las propuestas se destacan “La yerba mate a través del tiempo”, un recorrido visual sobre la historia y el valor cultural de esta infusión; “Del cultivo al mate”, espacio dedicado al proceso productivo de la yerba mate; “Yerba mate y salud: lo que dice la ciencia”, con información basada en evidencia científica sobre sus propiedades y beneficios; “¿Cómo toman mate los entrerrianos?”, donde se compartirán resultados e infografías del proyecto de investigación; y “El mate nos une”, un espacio participativo con juegos, mural colectivo y actividades recreativas.

La actividad es organizada por la Secretaría de Extensión y Desarrollo Territorial y la Secretaría de Investigación de la unidad académica, junto a docentes investigadoras e integrantes del Laboratorio de Neurobiología Experimental (LNE), perteneciente al Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Entre Ríos – Ictaer (Conicet-UNER); sede Facultad de Bromatología.