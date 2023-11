El programa del gobierno nacional Compre sin IVA, que reintegra el Impuesto al Valor Agregado de las compras realizadas, vencerá el 31 de diciembre. Para acceder a la devolución y aprovechar sus beneficios, es importante cumplir con los requisitos exigidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).



¿Cuáles son los errores que hay que evitar para recibir el reintegro?



Confundir las Tarjetas habilitadas: el reembolso se aplica únicamente al pagar con tarjetas de débito vinculadas a cuentas bancarias, incluyendo las tarjetas de los planes Alimentar y Potenciar Trabajo. No se aceptan tarjetas de crédito ni tarjetas prepagas asociadas a billeteras virtuales con CVU, como Mercado Pago o Ualá.



Error en los Pagos QR Aceptados: la devolución puede obtenerse al realizar pagos con códigos QR desde billeteras virtuales como Mercado Pago, MODO o la aplicación del propio banco. Es esencial seleccionar una tarjeta de débito previamente registrada como fuente de los fondos.



Pagar mediante transferencia bancarias: enviar dinero a través de una transferencia común desde el celular no permite acceder a las devoluciones del programa.



No Declarar la CBU en AFIP: es imprescindible que la AFIP tenga registrada al menos una cuenta bancaria asociada al beneficiario para aprovechar el programa Compre sin IVA. La declaración y consulta de la CBU pueden realizarse en el sitio web de la agencia tributaria.



Seleccionar un Comercio no Incluido: la devolución solo aplica en comercios debidamente inscritos ante la AFIP con actividades específicas, como supermercados, farmacias y otros sectores detallados en la lista de actividades económicas de la AFIP.

Verificar la inscripción del comercio en estas categorías resulta fundamental.



Exceder el Límite Mensual de Devolución: el monto mensual reintegrado no puede exceder los $18.800 por beneficiario, alcanzándose con compras de $89.523.



¿Qué hacer si la AFIP no devuelve el IVA?



Las personas que no hayan recibido el reembolso del IVA dentro de las 48 horas posteriores a la compra tienen la opción de iniciar el proceso de reclamo ante la AFIP de manera virtual a través de su página web. En este procedimiento, el ente recaudador solicitará información personal, brindando a los contribuyentes un espacio para detallar los aspectos específicos de su reclamación.

Además del formulario disponible en el Programa de Asistencia al Usuario, la AFIP pone a disposición una línea telefónica (0800 999 2347) que está operativa de 9 a 16, de lunes a viernes, para atender consultas y asistir en el proceso de reclamo.

¿Quiénes pueden acceder al programa "Compre sin IVA"?



- Empleados bajo relación de dependencia con ingresos no superiores a $708.000 mensuales.

- Monotributistas sin ingresos adicionales.

- Jubilados y pensionados que perciban hasta seis salarios mínimos.

- Beneficiarios de programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo.

- Trabajadores informales.



¿Cómo consultar si me corresponde la devolución del IVA?



Si tenés dudas sobre tu habilitación para comprar con devolución del IVA, podés hacer lo siguiente:

- Ingresá a la página web www.afip.gob.ar/reintegro/compre-sin-iva/ y selecciona la opción “consultá por persona”.



- Introducí tu CUIL o CUIT sin guiones ni espacios en el campo designado. Luego, copiá el código de seguridad proporcionado en la página, asegurándote de respetar tanto las mayúsculas como las minúsculas que indica el código.



- Una vez que hayas proporcionado la información necesaria, hacé click en el botón "consultar" para verificar si cumplís con los requisitos para el reembolso.



Según información oficial, más de 23,5 millones de personas estaban habilitadas para beneficiarse del programa "Compre sin IVA", generando una devolución total de $125.500 millones que se destinaron directamente al impulso del consumo.



Fuente: Ámbito