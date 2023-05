Por Juan Pablo Castillo*

¿Por qué existen más probabilidades de que el hijo de un obrero sea obrero y el de un empresario, empresario? Porque el ambiente o círculo de relaciones en el cual nos movemos o transitamos influyen mucho más que nuestras capacidades individuales. Esto es, las relaciones familiares, contactos o vínculos, que nos condicionan a tener una determinada expectativa.

Pongamos como ejemplo el caso de un niño que nazca con una familia en la cual tenga todo resuelto: cuatro comidas diarias, está estimulado en la lectura ―en su casa se lee―, en cuyo caso tomará como “natural” el “deber” de tener un buen rendimiento escolar. Mientras que un chico que sus padres no le puedan dar las cuatro comidas o no le puedan brindar atención en el proceso educativo, sus expectativas no pasarán por lo que puede brindarle la educación sino que tendrá que pensar solamente en las posibilidades de conseguir un trabajo. De esto hablamos cuando nos referimos a las condiciones desiguales de partida.

¿De qué manera se puede ascender socialmente y romper con esta reproducción social tan marcada? Esto es nada más y nada menos que a través de la educación pública y gratuita.

Escuchamos hablar a algún candidato de querer privatizar la educación pública. Esto sería ponerle punto final a nuestra única herramienta con la que contamos para ascender socialmente o para poder romper esta lógica que nos condiciona nuestro lugar de nacimiento. Sabemos que hay muchos problemas con la educación pública y que cada vez más eligen el sector privado para suplir estas falencias pero ojo ¿Esto no implica tirar por la borda la única posibilidad que tenemos para salir adelante?

La solución de creer que el mercado resuelve todo, solo es reproducir las condiciones desiguales con las cuales nacemos. No hay soluciones mágicas ni un salvador, sino políticas de Estado que prioricen la educación por sobre todas las demás áreas.

*Sociólogo y consultor político.