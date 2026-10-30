La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) fue parte de la primera edición de la Bienal de la Producción que se llevó a cabo en la ciudad de San José y que reunió a más de cien industrias y al sistema científico-universitario en el predio Las Camelias para potenciar la innovación, el desarrollo agroindustrial y la integración asociativa en la región.

Los desarrollos científico-tecnológicos de la UNER articulan sus líneas de investigación, equipamiento y capacidades para ofrecer respuestas e integrar diversos campos de conocimiento, generando una sinergia innovadora para el sector. Aunque gran parte de estos esfuerzos en I+D+i ya prestan servicios, el desafío actual conversado durante la Bienal radicó en consolidar de forma transversal estas capacidades en políticas y estrategias científicas universitarias que articulen codo a codo con las industrias locales y regionales para impulsar el desarrollo provincial. Allí participaron con sus stands las facultades de Ciencias de la Administración y de Bromatología, como también los institutos de investigación doble dependencia UNER-Conicet: de Ciencias y Tecnología de los Alimentos de Entre Ríos (Ictaer) y de Estudios Sociales (INES).

En este marco, el panel denominado “Ciencia, innovación y producción en Tierra de Palmares”, la doctora Natalia Sosa, directora del Ictaer, remarcó la importancia de articular las investigaciones de los laboratorios con las demandas directas de las Pymes y productores locales. “Nos conectamos a raíz de servicios que nos demandan y también a partir de convenios y becas cofinanciadas con empresas que acompañan a las facultades, a la Universidad y al Conicet para resolver en conjunto las problemáticas de nuestro territorio”, destacó Sosa durante la Bienal.

El Ictaer Conicet–UNER desarrolla investigaciones orientadas a la innovación tecnológica, la valorización de los recursos regionales y el fortalecimiento de las cadenas productivas. En la microrregión Tierra de Palmares se destaca su trabajo con el fruto de Butia yatay, su exitosa incorporación al Código Alimentario Argentino y el desarrollo de nuevos alimentos con valor agregado con investigaciones con resultados innovadores.

Asimismo, en el sector avícola se estudia la calidad de la carne de pollo y se desarrollan estrategias tecnológicas para valorizar carnes afectadas por miopatías. En materia de producción porcina, el instituto trabaja en el mejoramiento de la calidad de la carne mediante herramientas de genética y biología molecular, articulando con productores del noroeste entrerriano para optimizar las características organolépticas relevantes para los consumidores. Estas líneas de trabajo, fortalecidas mediante la articulación constante con empresas de la región, promueven la transferencia de conocimiento, la innovación y el desarrollo productivo territorial.

Por su parte, investigadores del INES Conicet-UNER y docentes de la universidad enfatizaron la relevancia de incorporar las ciencias sociales al entramado productivo provincial. El doctor Maximiliano Camarda (investigador de INES-Conicet y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER) resaltó que las ciencias sociales actúan como un puente esencial entre las configuraciones técnicas de los procesos productivos y la sociedad en su conjunto, ya sea en su rol de productora o consumidora. Además, subrayó que el objetivo central del instituto en este tipo de eventos es establecer una presencia activa e interactuar con los actores locales para construir redes que impulsen el desarrollo regional y potencian el vínculo con el rol científico tecnológico de UNER.

Otro de los momentos destacados de la agenda de conferencias fue la disertación sobre las huellas históricas de la avicultura en la región, la influencia de las políticas públicas y la evolución de las obras de infraestructura.

Durante el panel “La historia de la avicultura entrerriana desde el Plan Avícola Provincial”, la doctora Karen Catelotti (investigadora del INES) expuso sobre la evolución del sector avícola en Entre Ríos y las profundas transformaciones atravesadas desde la década de 1970. En su intervención, analizó el Plan Avícola Provincial puesto en marcha durante el gobierno de Enrique Tomás Cresto, el cual constituyó un intento estatal —enmarcado en el Tercer Plan Quinquenal— de centralizar la gestión y planificación de la producción de carne avícola desde el Estado.

Catelotti explicó que la posterior suspensión y fracaso de ese intento estatal de centralización dio paso a un momento bisagra en la economía regional: la consolidación del modelo productivo de integración por contrato en torno a las grandes empresas procesadoras y frigoríficos, un esquema de articulación entre productores integrados y plantas industriales que se sostiene como motor del sector hasta la actualidad.

En esa misma línea, Camarda abordó la relación entre las políticas públicas, el tendido de caminos y las obras de infraestructura vial e interconexión. Señaló cómo la mejora en la conectividad terrestre y la salida hacia los grandes centros de consumo resultó determinante para vertebrar el modelo avícola entrerriano, permitiendo que la provincia se transformara en el principal polo productor y exportador avícola del país.

El empresariado y la articulación con el ecosistema regional

El predio de Las Camelias —empresa emblemática de San José que cedió sus instalaciones en el marco de la celebración de sus noventa años— sirvió como marco para reflexionar sobre el trabajo asociativo. Raúl Marsó, presidente de la firma y referente de la Aceap (Asociación Civil Alejo Peyret), celebró la masiva convocatoria del evento y remarcó la necesidad de consolidar este ecosistema entre empresarios, universidades, proveedores, clientes y escuelas.

“La universidad pasa a ser una parte esencial en todo esto; el ecosistema necesita fundamentalmente de gente capacitada que sepa resolver problemas. La ACEAP se propone ser un faro en el Departamento Colón para defender el progreso, impulsar mejores prácticas y construir asociativamente una mejor calidad de vida para nuestra región”, sostuvo Marsó.

Por su parte, Nerisi Bessón, director de la carrera de Turismo de la Facultad de Cs de la Administración de UNER e integrante de la Aceap, remarcó la importancia del vínculo de la universidad con el territorio como aportes claves a una comunidad: “Creo que esa es una de las principales acciones que podemos encaminar para impactar positivamente en las localidades, así como profundizar la relación con otros agentes locales para activar estrategias de desarrollo”. Bessón remarcó que la universidad tiene la capacidad de aportar “conexiones, redes, y buscar mejores prácticas para bajarlas a las regiones. Desde ACEAP tenemos vínculo con organismos científico-tecnológicos—hemos estado trabajando con distintos institutos de Facultades de la UNER, doble dependencia Conicet— y lo consideramos fundamental”.

La exitosa primera edición de la Bienal de la Producción de San José dejó en claro que la sinergia entre el sector productivo privado, los organismos estatales y el sistema científico-universitario (representado por la UNER y el Conicet) resulta indispensable para afrontar los desafíos del consumo interno, la exportación y el desarrollo sostenible en Entre Ríos.