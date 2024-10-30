La Facultad de Bromatología de la UNER y la Municipalidad de Gualeguaychú firmaron una adenda del acuerdo establecido en marzo de este año por el cual se compromete a producir unas 10.000 nuevas dosis de repelente de insectos con un 15% de DEET, el principio activo que garantiza entre 4 y 6 horas de protección.



Puede interesarte

La producción se realizará en un nuevo laboratorio de la Facultad, que ha destinado más de 100 metros cuadrados para el proyecto, con la participación de 20 personas, entre docentes y estudiantes. Según adelantaron fuentes oficiales, se espera que las primeras 5.000 dosis estén listas en los próximos 10 a 15 días.



Con este acuerdo, la Municipalidad se compromete a financiar la producción en dos pagos, a cambio de 5.000 unidades de repelente por cada entrega. La Facultad utilizará parte del remanente de dietyltoluamida de la producción anterior, lo que permitirá una fabricación eficiente de las primeras 4.000 unidades de 200 ml, un tamaño de envase ajustado tras la experiencia de la primera producción.