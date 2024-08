Desde su cuenta de Instagram (@ronconi.camila), la extitular de Ambiente, Camila Ronconi, realizó un descargo refiriéndose a una nota redactada por este medio en la que se apunta que fue citada a indagatoria por la Justicia Federal por la causa del derrame de fuel oil en el ex Frigorífico Gualeguaychú.

En una de sus historias de Instagram, y con una imagen de la tapa del diario Ahora ElDía de este domingo, Ronconi expresó lo siguiente:



“Ahora ElDía” publicó en su tapa de hoy, como notición, que la Justicia Federal me citó a declaración indagatoria en la causa por derrame de fuel oil. Sobre esto comento tres cositas:



1. No es verdad que me citaron. Si bien conozco el nivel de excelencia del periodismo de investigación judicial del diario, esta vez se equivocó (o se adelantó, tal vez).



2. Más allá de la intención de la tapa dominguera, no cometí ningún delito, y creo que llamarme a indagatoria sería una enormidad, pero llegado el caso demostraré lo correcto de mi accionar.



3. Lo anterior, sumado al hecho de que un medio de comunicación tome conocimiento antes que yo, me hace suponer como mínimo una operación políticas detrás de esto.



Frente al contexto de pobreza y hambre de la gente todo esto me resulta lamentable



El descargo de la ex funcionaria municipal en sus redes sociales. (Captura de Instagram @ronconi.camila)