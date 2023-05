Por Juan Pablo Castillo*

Como sabemos, el factor económico gravita muchísimo en la toma de decisión acerca de a quién votar; por otro lado, el voto orgánico -es decir, el de aquellos que votan al partido político independientemente de quien sea el candidato- no supera el 30% de los electores encuestados en nuestra ciudad.

Teniendo en cuenta este escenario, parecería más razonable que las elecciones se desdoblaran, más que nada tomando en cuenta el rol que quisiera ocupar el gobernador en esta elección. ¿Esto por qué? porque si las elecciones provinciales y municipales fuesen junto con las nacionales, está demostrado que el elector se fija primero en el candidato a presidente y segundo el intendente, quedando prácticamente sin relevancia el candidato a gobernador.

Seguramente habrá quienes podrán argumentar que en un escenario así, la irrupción de Javier Milei le sacaría votos a Juntos por el Cambio, sin embargo, esto no pareciera ser tanto así dado que este personaje hackeó la política teniendo mayor prevalencia entre los sectores bajos o populares y ni qué hablar en las juventudes.

De este modo podríamos especular con que quizás Milei le restaría mucho más votos al Peronismo que a Juntos por el Cambio porque la Democracia, al no haber cumplido las expectativas de estos sectores y al tener un candidato que promueva “romper todo” canaliza la bronca tal como sucedió en el 2001 con el “que se vayan todos”.

Esto, sumado al discurso de “la libertad” y “la casta política”, construye un argumento muy apetecible para los jóvenes, mientras que el voto tradicional de JxC está más anclado en los sectores medios y medios altos y en gente de más de 40 años, donde Javier Milei no prevalece tanto porque la democracia, en cierto modo, sí cumplió con ellos.

Está en el gobernador tomar una decisión que, claramente, no es sencilla, ya que no solo no se visualiza un candidato firme en la órbita nacional por parte del oficialismo y, tal como se mencionó, las expectativas son malas sumado a que tiene, además, este dilema que podríamos denominar el Factor Milei, un candidato que no tiene estructuras pero que, sin embargo, ha logrado poner en jaque a todo el sistema político.

*Consultor político y sociólogo.