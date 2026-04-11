En una sesión especial del Consejo Directivo de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), se llevó adelante la elección de autoridades para el período 2026–2030.

Durante la jornada, que fue abierta a la comunidad y transmitida en vivo a través de YouTube, se presentó una fórmula única para el decanato y vicedecanato, integrada por el Lic. José Dorati y la Lic. María Tulia Aizaga.

En un clima de institucionalidad, participación y transparencia, las y los consejeros emitieron sus votos de manera nominal, resultando aprobada la propuesta por unanimidad, reflejo del consenso alcanzado dentro de la comunidad académica.

En sus intervenciones, ambas autoridades electas destacaron la importancia de continuar fortaleciendo los pilares fundamentales de la Facultad: la calidad académica, la investigación, la extensión y el compromiso con la comunidad. Asimismo, subrayaron el valor del trabajo colectivo y el rol de cada integrante de la institución en la construcción cotidiana de la vida universitaria.

En este sentido, remarcaron que los desafíos actuales de la educación superior requieren diálogo, planificación y una comunidad activa, capaz de sostener y proyectar el crecimiento institucional con una mirada inclusiva y de futuro.

“La Universidad pública no es un gasto: es una inversión estratégica. No aceptamos que se confunda ajuste con modernización. Defender la Universidad no es resistir: es producir futuro. Si enorme es el desafío, inmensa debe ser la voluntad”, puntualizó Dorati.

Asimismo, remarcó: “No venimos a empezar de cero, venimos a dar un salto de organización”.

“El futuro no se espera: se organiza. No prometemos magia, prometemos método, trabajo y comunidad. Cuando la realidad aprieta, la Universidad se vuelve más necesaria”.

José Dorati es Licenciado en Bromatología, graduado de esta casa de estudios, docente y se desempeña hasta la fecha como Secretario de Extensión Universitaria y Cultura de la Facultad.

Por su parte, María Tulia Aizaga es Licenciada en Nutrición (UBA), docente, y continuará su labor en el vicedecanato, dando inicio a su segundo mandato en ese rol.

Se informó además que el acto de asunción de las nuevas autoridades se realizará el viernes 24 de abril a las 18:00 horas, en el Aula 1 de la Unidad Académica (Perón 1154), en un espacio que convocará a la comunidad educativa, actores institucionales y público en general.

Este proceso reafirma la importancia de la participación democrática en la vida universitaria, entendiendo que las instituciones se sostienen y crecen a partir del compromiso, la responsabilidad y los pequeños grandes gestos de quienes las construyen día a día.